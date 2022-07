"Los extremistas de EEUU son una milicia": la confesión de un ex ultraderechista

https://mundo.sputniknews.com/20220713/los-extremistas-de-eeuu-son-una-milicia-la-confesion-de-un-ex-ultraderechista-1128167006.html

Ante la comisión especial que creó la Cámara de Representantes para indagar los hechos del 6 de enero de 2021, este hombre aseguró que la toma violenta del Capitolio pudo haber sido el inicio de una revolución armada, la chispa que propiciaría una nueva guerra civil en Estados Unidos a causa del descontento por la derrota electoral de Donald Trump frente a Joe Biden. Durante su comparecencia, el antiguo extremista dijo que teme que el exmandatario republicano vuelva a la Casa Blanca. "Tuvimos mucha suerte de que no hubo más derramamiento de sangre porque el potencial ha estado ahí desde el principio, vimos el 6 de enero [que] el potencial era mucho mayor. Observen las imágenes de ese día con la horca preparada para Mike Pence, para el vicepresidente de Estados Unidos", subrayó el exintegrante de los Oath Keepers, según declaraciones recopiladas por medios como The Washington Post y The Independent. También manifestó su temor por que Trump regrese la Casa Blanca por el riesgo de que un presidente inculque la provocación de una guerra civil entre sus seguidores y opositores, con base en mentiras, engaños y falsedades."¿Qué más va a hacer? Si vuelve a ser elegido, todas las posibilidades quedarán abiertas en ese momento y esa es una noción aterradora, tengo tres hijas, tengo una nieta y temo por el mundo que heredarán si no empezamos a hacer que estas personas rindan cuentas", valoró.Van Tatenhove corroboró ante los legisladores estadounidenses el carácter paramilitar de los Oath Keepers y dijo que su potencial quedó demostrado durante el asalto al Capitolio."Creo que vimos un atisbo de cuál es la visión de los Oath Keepers el 6 de enero, no necesariamente incluye el estado de derecho, incluye violencia, incluye tratar de salirse con la suya a través de mentiras, engaños, intimidación y perpetración de violencia", anotó Van Tatenhove.Fundado en 2009, este grupo de extrema derecha asegura que existen amenazas contra las libertades estadounidenses que deben ser protegidas por ellos, describe una nota informativa de la organización Southern Poverty Law Center (SPLC), defensora de los derechos civiles.Sin embargo, el propio exvocero Van Tatenhove asevera que las presuntas amenazas se extraen de teorías conspirativas sin sustento, según SPLC.Oath Keepers es una fuerza militar antigubernamental que ha participado en repetidas ocasiones en acciones contra el gobierno estadounidense, como el ataque contra el Capitolio, en el que fue arrestado su líder, Stewart Rhodes.La organización ofrece sus propios servicios de vigilancia y seguridad armada paralelos al Estado, recuerda SPLC.

