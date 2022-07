https://mundo.sputniknews.com/20220713/facebook-tiktok-y-twitter-toleran-acoso-a-la-comunidad-lgbt-1128158691.html

Facebook, TikTok y Twitter toleran acoso a la comunidad LGBT

Facebook, TikTok y Twitter toleran acoso a la comunidad LGBT

Un reporte de la Alianza de Gays y Lesbianas Contra la Difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés) indica que estas redes sociales no han hecho lo suficiente... 13.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-13T19:51+0000

2022-07-13T19:51+0000

2022-07-13T19:51+0000

internacional

facebook (red social)

tiktok

redes sociales

eeuu

lgbt

instagram

youtube

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1119539553_0:88:400:313_1920x0_80_0_0_9d5804ad18e5315e6eb9771306304d56.jpg

Las políticas de seguridad de TikTok, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram no son lo suficientemente sólidas para garantizar el respeto a la integridad de todos sus usuarios. Así lo denunció esta organización, que es muy clara en su observación: no existe un esquema de rendición de cuentas para las grandes tecnológicas. El informe de la GLAAD asegura que las compañías que administran las redes sociales más populares del mundo no bloquean los mensajes de odio, las ofensas ni las amenazas a los usuarios que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ. Los discursos de odio son un problema recurrente entre este tipo de plataformas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado desde hace años sobre la necesidad de establecer reglas más claras para evitar la propagación de campañas ofensivas en redes sociales en contra de determinadas comunidades, muchas de ellas vulnerables, también, en la vida real. En 2020, Fernand de Varennes, relator de la ONU, pidió a Facebook mayores acciones en contra de las cuentas que promueven los discursos discriminatorios en su plataforma. De acuerdo con información de la agencia AP, Twitter ya se encuentra analizando el informe de la Alianza de Gays y Lesbianas Contra la Difamación (GLAAD), mientras que TikTok dijo que lucha diario por crear un "ambiente inclusivo", aunque en ningún momento señaló haber leído el reporte.

https://mundo.sputniknews.com/20220609/maricoin-la-primera-criptomoneda-por-y-para-la-comunidad-lgbt-1126504410.html

https://mundo.sputniknews.com/20220711/detienen-a-un-polaco-por-incitar-al-magnicidio-en-facebook-1128058994.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook (red social), tiktok, redes sociales, eeuu, lgbt, instagram, youtube, twitter