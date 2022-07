https://mundo.sputniknews.com/20220713/esos-pendejos-alito-moreno-insulta-a-expresidentes-del-pri-en-nuevo-audio-1128148671.html

"Esos pendejos": 'Alito' Moreno insulta a expresidentes del PRI en nuevo audio

"Esos pendejos": 'Alito' Moreno insulta a expresidentes del PRI en nuevo audio

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló un nuevo audio del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el que advierte que, a pesar de los... 13.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-13T15:42+0000

2022-07-13T15:42+0000

2022-07-13T15:42+0000

américa latina

méxico

política

partido revolucionario institucional (pri)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1118927144_0:30:640:390_1920x0_80_0_0_877ec0417e0169982013b7a65fe8c09e.jpg

El material fue difundido en el programa Martes del Jaguar conducido por la mandataria estatal, y el cual ha servido como plataforma para presentar otros audios del priista en los que aparentemente describe operaciones de desvío de recursos y operaciones de lavado de dinero.En este nuevo audio, se escucha a Alito Moreno mientras habla con una persona identificada como Homero y con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.Durante la conversación, Moreno Cárdenas afirma que él será quien defina las listas de candidatos para las elecciones del 2024 y para la "sucesión de Tamaulipas", a pesar de los recientes reclamos que ha recibido de los exdirigentes priistas, quienes le habrían pedido su renuncia tras las elecciones de junio pasado."¿Cuál es la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista, porque todos esos pendejos que andan allá afuera: 'No, que si no dan resultados…', se van a la verga. Yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan", se escucha en el audio.La única intervención de Marko Cortés es cuando le responde a Alejandro Moreno "Presidente, vamos con todo".Tras perder estados clave para el PRI, como Hidalgo, en las pasadas elecciones intermedias, militantes del tricolor han solicitado la renuncia de Alejandro Moreno, entre ellos, figuras como el senador Miguel Ángel Osorio Chong.Diputadas priistas denuncianLa presentación de este nuevo audio se dio horas después de que un grupo de diputadas del PRI denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Layda Sansores, a quien acusan de tener fotografías íntimas que obtuvo de manera ilícita.Lo anterior, luego de que la gobernadora morenista afirmó la semana pasada que algunas de las diputadas plurinominales del PRI habían obtenido su puesto a cambio de mandarle fotos sexuales a Alejandro Moreno.Según la propia Layda Sansores, ella misma habría visto las imágenes que se enviaron presuntamente a través de WhatsApp.Entre las legisladoras que acudieron a denunciar a la mandataria por violencia política en razón de género, en compañía de Moreno Cárdenas, se encuentran Paloma Sánchez, Jaqueline Hinojosa y Melissa Vargas.

https://mundo.sputniknews.com/20220707/la-permanencia-de-alito-moreno-al-frente-del-pri-acelera-su-extincion-y-la-migracion-de-militantes-1127939265.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, partido revolucionario institucional (pri)