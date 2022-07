https://mundo.sputniknews.com/20220712/la-noticia-del-descubrimiento-de-tierras-raras-en-turquia-el-mensaje-de-ankara-a-grandes-potencias-1128120402.html

La noticia del descubrimiento de tierras raras en Turquía, el mensaje de Ankara a grandes potencias

El pasado 1 de julio Turquía anunció el hallazgo de un yacimiento de tierras raras, justo cuando Europa y Estados Unidos enfrentan una crisis energética y una... 12.07.2022, Sputnik Mundo

El ministro de Energía y Recursos Naturales turco, Fatih Do, anunció que en total se estima que el yacimiento hallado en el distrito de Beylikovan cuenta con 694 millones de toneladas de 10 de los 17 elementos conocidos como tierras raras, y los cuales son clave para la creación de baterías de autos eléctricos, baterías de teléfono, microchips y hasta para el desarrollo de turbinas eólicas.El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) en México, Ignacio Rodríguez, explicó para Sputnik que, a pesar del hallazgo, Turquía no podrá beneficiarse en el corto plazo de este yacimiento debido a la falta de tecnología y de una industria desarrollada."Para producir una especie de turbina para la industria aeroespacial con tierras raras se requieren casi una tonelada, y este recurso no lo tiene por sí mismo Turquía. Requiere cooperación de los países europarlamentarios principalmente de Alemania, Francia y Holanda", opina Martínez Cortés.En este sentido, el doctor considera que el anuncio se debe leer dentro de la reciente cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico (OTAN), realizada en Madrid a finales de junio, y de la decisión de Turquía de levantar el veto a Finlandia y Suecia para que puedan ingresar a la alianza, como una especie de mensaje para convocar el apoyo de EEUU y Europa."(Exportar) las tierras raras como materia prima lo puede hacer desde ya, pero sin gran intensidad, sin tener una garantía; transformar la tierra rara como componente, ahí se requiere inversión para utilizar ese componente para generar una industria y vender productos finales como baterías de autos eléctricos, para teléfono celular", explica el especialista.Martínez Cortés considera que el anuncio es una especie de invitación para que alguna súper potencia aproveche el yacimiento, ya sea través de la alianza con una empresa estatal, o a través de la explotación directa.Esto en un contexto geopolítico en el que se vive una crisis en el suministro de chips, mientras países como Francia apuestan por competir en este sector aún dominado por China, quien concentra entre el 70% y el 90% de la producción global, 40% de las reservas y es el principal exportador de este material a EEUU (80%).El dominio de China en esta industria ha sido un tema incluso de litigio internacional, luego de que en 2012 el país asiático limitó las exportaciones de tierras raras aludiendo una política de cuidado ambiental. EEUU y Japón apelaron la decisión ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) quien se pronunció en contra de China.Lo anterior no ha impedido que el Pekín diseñe mecanismos para proteger su producción, como cuando anunció, a finales de 2021, la creación de la empresa estatal China Rare Earth Group, la cual conjuga a las firmas nacionales ya existentes en una sola.Ante este escenario, Ignacio Rodríguez considera que el anuncio de Turquía poco afectará el papel preponderante de China ya que para desarrollar algún tipo de industria que permita la explotación de tierras raras o la producción de componentes, además de la inversión económica, se requieren entre cinco y 10 años.Incluso, el especialista no descarta que, si Europa o EEUU no muestran interés por el yacimiento turco, China podría convertirse en una opción para ello, aunque esto es una opción poco probable.

