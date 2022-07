https://mundo.sputniknews.com/20220712/argentina-multa-a-minera-livent-por-subfacturar-en-las-exportaciones-de-litio-1128111049.html

Argentina multa a minera Livent por subfacturar en las exportaciones de litio

Argentina multa a minera Livent por subfacturar en las exportaciones de litio

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Dirección General de Aduana (DGA) de Argentina descubrió que la minera estadounidense Livent incurrió en maniobras de... 12.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-12T17:08+0000

2022-07-12T17:08+0000

2022-07-12T17:52+0000

américa latina

argentina

litio

📈 mercados y finanzas

multa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1094090811_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_f09faf26c838da29d10826c66db4eb2f.jpg

En total se reclaman "7.700 millones de pesos que deberán ingresar a las arcas públicas", destacó el portal Ámbito.La investigación del organismo, bajo la órbita de la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP), reveló que la minera había declarado hasta un tercio menos que otras empresas respecto de las exportaciones de carbonato de litio que había extraído en la provincia de Catamarca (noreste) .La subfacturación fue realizada a través de 403 operaciones entre 2018 y 2019, lo que le generó al fisco un perjuicio de más de 8 millones de dólares en derechos de exportación no abonados, de acuerdo a la DGA.El 8 de julio, la empresa fue requerida a pagar ese monto más una multa de 6.675 millones de pesos (49,9 millones de dólares al cambio oficial), una cifra récord, por no haber declarado el valor real de los minerales exportados, según el Departamento de Valoración y Comprobación Documental de la DGA.Según el organismo, las diferencias declaradas respecto al valor de la mercancía puesta en el puerto de embarque por las 403 operaciones superaron los 168 millones de dólares.Livent valuó en 5.100 dólares la tonelada de carbonato de litio, cuando en realidad valía entre 15.000 y 16.000 dólares.De todas las operaciones de exportación, 236 se tramitaron por la provincia de Salta, 139 a través del aeropuerto internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires (este) y otras 28 por el puerto de la capital argentina.Sputnik se puso en contacto con la DGA, pero no pudo obtener más información.Las declaraciones fraguadas fueron detectadas en un comienzo por la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA), que a finales de mayo reclamó a Livent 127 millones de pesos.Esta entidad certificó que Livent declaró en abril 843% menos que lo que se extrajo en la provincia de Jujuy.Dadas estas irregularidades, la provincia reclamó a la empresa una multa de 127 millones de pesos (945.000 dólares al cambio oficial) más un aporte de 500.000 dólares para un hospital de la localidad camarqueña de Antofagasta de la Sierra.

https://mundo.sputniknews.com/20220509/el-litio-en-argentina-a-la-espera-de-que-el-estado-se-despierte-1125285928.html

https://mundo.sputniknews.com/20210428/el-triangulo-del-litio-desarrollo-industrial-o-modelo-extractivista-exportador-1111661670.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, litio, 📈 mercados y finanzas, multa