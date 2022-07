https://mundo.sputniknews.com/20220712/amlo-envia-mensaje-a-los-migrantes-los-defendere-como-siempre-en-eeuu-1128093024.html

AMLO envía mensaje a los migrantes: "Los defenderé como siempre en EEUU"

AMLO envía mensaje a los migrantes: "Los defenderé como siempre en EEUU"

A pocas horas de su reunión con Joe Biden en la Casa Blanca, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que una de sus misiones será defender... 12.07.2022, Sputnik Mundo

En uno de los episodios más tensos entre México y Estados Unidos por la crisis migratoria, y con la muerte de 53 migrantes en un camión abandonado de Texas como telón de fondo, el mandatario mexicano advirtió que la migración será uno de los temas centrales del encuentro bilateral, que se llevará a cabo el 12 de julio en Washington D.C. En sus redes sociales, López Obrador publicó una fotografía de su llegada a suelo estadounidense, a donde fue acompañado de su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller. El año pasado, ambos países firmaron el Entendimiento Bicentenario, un acuerdo en el cual se establece el cambio de reglas en el esquema de cooperación bilateral para frenar los flujos migratorios provenientes de México y Centroamérica a través de la generación de empleos en la región y la lucha contra la inseguridad. Desde hace meses, el presidente mexicano López Obrador ha pedido al Congreso de Estados Unidos que impulse una iniciativa para arrancar con la regularización de 11 millones de migrantes mexicanos.Para que eso sea posible, se requiere de la voluntad política de las dos fuerzas de ese país: el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que se caracteriza históricamente por oponerse a las migraciones de otros países."Nosotros vamos a aplaudir a los legisladores que voten a favor de la regularización de nuestros paisanos migrantes que han ido a Estados Unidos a trabajar honradamente y que no merecen ser discriminados de ninguna manera. Pero también [actuaremos sobre] los que discriminan. Los que voten en contra [de la iniciativa] no van a tener respaldo porque, de manera respetuosa, nosotros vamos a llamar a que los mexicoestadounidenses no voten por ellos. Ya basta de racismo, de discriminación y de malos tratos", dijo el presidente de México desde Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa del pasado 16 de marzo.

