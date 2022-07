https://mundo.sputniknews.com/20220711/ucrania-reprocha-a-canada-y-a-alemania-su-postura-sobre-las-turbinas-para-el-nord-stream-1128082872.html

Ucrania reprocha a Canadá y a Alemania su postura sobre las turbinas para el Nord Stream

Ucrania reprocha a Canadá y a Alemania su postura sobre las turbinas para el Nord Stream

La decisión de Canadá de transferir a Alemania una turbina para el funcionamiento del Nord Stream 1 causó disgusto en Kiev a tal punto que el Ministerio de... 11.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-11T21:07+0000

2022-07-11T21:07+0000

2022-07-11T21:07+0000

rusia

ucrania

📈 mercados y finanzas

economía

gazprom

nord stream

canadá

europa

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1110736904_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_e5cf4d02f9e10a842e07064098c9c2c6.jpg

Anteriormente, los ministerios del Interior y de Energía de Ucrania instaron conjuntamente a Canadá a anular la decisión de devolver a Alemania la turbina reparada y destinada para el gasoducto Nord Stream."Gazprom utiliza actualmente menos del 40% de las capacidades de tránsito vía Ucrania ya pagadas. En el marco del contrato vigente, Gazprom puede suministrar adicionalmente 67 millones de metros cúbicos de gas al día, así como reservar capacidades adicionales de hasta 135 millones de metros cúbicos diarios para cubrir la demanda del mercado europeo", afirmaron.Por su parte, el titular de Recursos Naturales de Canadá, Jonathan Wilkinson, anunció que su país ha accedido a la solicitud de Alemania de devolver las turbinas reparadas del Nord Stream pese a las sanciones.Según la portavoz adjunta del Gabinete alemán, Christiane Hoffmann, las autoridades de su país esperan que tras el retorno de la turbina Siemens al gasoducto Nord Stream 1 desaparezca la causa para disminuir los volúmenes de trasiego de gas por esa tubería."Rusia fundamentó la reducción de suministros con el hecho de que la turbina no haya regresado de Canadá. Tras el acuerdo alcanzado con Canadá de que la turbina vuelva y se envíe a Rusia, esa causa desaparece", declaró en una sesión informativa para los medios.Las sanciones a Rusia limitan el suministro de gas a la UELas entregas del combustible por el gasoducto Nord Stream se redujeron a mediados de junio debido a las sanciones unilaterales de Canadá que impiden a la empresa alemana Siemens devolver a la compañía rusa Gazprom, el mayor proveedor de gas a la UE, una turbina para sus plantas de bombeo.El pasado 15 de junio, el gigante de energía ruso Gazprom avisó que la capacidad de transporte del Nord Stream no excedería los 67 millones de metros cúbicos diarios, pues solo se pueden utilizar tres compresores debido a la demora del grupo alemán Siemens en reparar, por las sanciones, los equipos bombeadores y a unos defectos técnicos detectados en motores.Gazprom utiliza actualmente cerca del 40% de la capacidad del gasoducto, la principal vía de suministro de gas ruso a la región europea y tiene previsto detener el Nord Stream del 11 al 21 de julio para su mantenimiento anual, lo que podría agravar la escasez de gas en Europa.Algunos países —incluidos Alemania y Austria— expresaron su temor a que el suministro a través del gasoducto se reduzca o se interrumpa una vez que se hayan completado las obras.EEUU y la UE apoyan la decisión de CanadáA su vez, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, anunció que Washington respalda la decisión de Ottawa de devolver a Alemania la turbina. El funcionario añadió que "en el corto plazo" la turbina permitirá a Alemania y otros países europeos reponer sus reservas de gas, "incrementar su seguridad energética y contrarrestar los esfuerzos de Rusia de utilizar la energía como un arma".Mientras que el portavoz de la Comisión Europea (CE), Johannes Bahrke, declaró que la Unión Europea (UE) ve necesario prepararse para cualquier eventualidad en el contexto de la futura devolución de la turbina para el gasoducto ruso Nord Stream de Canadá a Alemania."Tenemos que estar preparados para cualquier acontecimiento. Se trata de un mantenimiento planificado, que debería llevarse a cabo en un plazo de diez días", declaró en una rueda de prensa en Bruselas.El alto funcionario recordó que las sanciones antirrusas de la UE no afectan a las mercancías y la tecnología relacionadas con el transporte de gas natural y que ya 12 países del bloque se han enfrentado a la interrupción de los suministros por parte de la compañía Gazprom.Moscú, un proveedor confiableLas entregas del combustible por el gasoducto Nord Stream se redujeron a mediados de junio debido a las sanciones unilaterales de Canadá que impedían a la empresa alemana Siemens devolver a Gazprom una turbina para sus plantas de bombeo.Actualmente, Gazprom utiliza cerca del 40% de la capacidad del gasoducto, la principal vía de suministro de gas ruso a la región europea, y tiene previsto detener el Nord Stream del 11 al 21 de julio para su mantenimiento anual, lo que podría agravar la escasez de gas en Europa.Muchos países de la Unión Europea han manifestado su temor a que Gazprom decida cerrar el suministro después del 21 de julio. Sin embargo, Moscú ha reiterado en varias ocasiones que no tiene planes de dejar de ser un proveedor confiable."La Federación de Rusia cumple estrictamente con todas sus obligaciones. Es muy cautelosa con su renombre, al ser un proveedor fiable de recursos energéticos a Europa comprobado durante décadas", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

https://mundo.sputniknews.com/20220202/el-gas-ruso-en-europa-estos-son-sus-principales-clientes-1121043965.html

https://mundo.sputniknews.com/20220707/el-precio-del-gas-en-europa-supera-los-1900-por-primera-vez-desde-marzo-1127896794.html

https://mundo.sputniknews.com/20220710/kiev-califica-de-mal-precedente-la-decision-de-devolver-una-turbina-del-nord-stream-1128046291.html

ucrania

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, ucrania, 📈 mercados y finanzas, gazprom, nord stream, canadá, europa, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia