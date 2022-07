https://mundo.sputniknews.com/20220711/mexico-y-los-problemas-importados-de-eeuu-cuando-alcanzara-la-cuspide-de-su-inflacion-1128079084.html

México y los problemas importados de EEUU: ¿cuándo alcanzará la cúspide de su inflación?

México y los problemas importados de EEUU: ¿cuándo alcanzará la cúspide de su inflación?

Méxio podría alcanzar su cúspide de inflación en torno a un índice del 11 o 12% en 2023, luego de enfrentar un aumento histórico en sus precios como... 11.07.2022, Sputnik Mundo

En junio la inflación general de México alcanzó un récord histórico de 7,99%, su mayor nivel de los últimos 21 años, concretamente desde enero de 2001, de acuerdo con el informe mensual que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).El también economista y profesor del Tec de Monterrey Víctor Aramburu no estimó una fecha para alcanzar el tope de la inflación mexicana, pero explicó que son varios los factores que problematizan la economía nacional, en un escenario internacional complejo."Es algo que todavía va a durar un rato, no que necesariamente vaya a seguir subiendo, pero que en una de esas se mantiene estable", apunta en entrevista el profesor de la EGADE Business School del centro universitario.Los flujos internacionales de comercio no se han recuperado del impacto de la pandemia de COVID-19 y sus restricciones sanitarias, subraya, además de un problema internacional de saturación de puertos en la economía real, es decir, la productiva.Otro favor a considerar en cuenta en el escenario planetario, recuerda, es el conflicto entre Rusia y Ucrania, que impacta en los mercados de gas, petróleo, fertilizantes y trigo, grano básico para un montón de productos.Abundancia de dinero impotente Los presidentes Donald Trump y Joe Biden sobrecalentaron la economía de Estados Unidos mediante el otorgamiento de estímulos fiscales, lo que generó en una sobreabundancia de dinero sin embargo incapaz de comprar los insumos suficientes por el escenario mundial, indica Aramburu.Otro factor central del escenario es la confrontación estructural entre los mercados de China y Estados Unidos, indica.La Reserva Federal de Estados Unidos ha estado subiendo la tasa de interés, lo que restringe la oferta de dinero y deriva en el encarecimiento de créditos tanto para el consumo como para la producción, lo que podría generar una recesión de consecuencias internacionales, apunta.En tanto, el Banco de México ha seguido una política muy de la mano de su vecino del norte, en un escenario donde el país no se ha recuperado del todo de los efectos del COVID-19, si bien hubo un crecimiento importante en 2021.¿Por qué es menor la inflación en México que en EEUU?A diferencia de Rojas, Aramburu considera que hacia finales de 2022 podría retroceder la inflación en el país.Otro problema es que particularmente en Europa ha bajado el precio general del petróleo, lo que no deriva necesariamente de la sustitución del hidrocarburo por otra fuente de energía, sino como resultado de un decrecimiento de la demanda entre personas con dificultades de adquisición, explica.En cuanto a México, Aramburu identifica que los subsidios fiscales del presidente Andrés Manuel López Obrador a las gasolinas permiten evitar incrementos.Si bien subsidiar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a las gasolinas merma la recaudación por esa vía, el mantener equilibrados los precios de la gasolina ha impedido aumentos drásticos en productos vinculados al combustible, apunta Aramburu.A pesar de que en su momento México logró ser autosuficiente en fertilizantes, las privatizaciones neoliberales le arrebataron esa fuerza, recuerda el profesor universitario, sin embargo existe un proyecto a largo plazo de reactivar la producción nacional.Otro escenario que explica las diferencias inflacionarias entre Estados Unidos y México, pese a sus economías tan cercanas, se ubica en la canasta de consumo, añade el economista, con preferencia en México de productos como el huevo y la tortilla.Importar problemas estadounidensesSi México fuera una economía cerrada, que claramente no lo es, sus índices inflacionarios serían menores, sin embargo su cercanía con el comercio estadounidense genera que el país de alguna manera importe los aumentos de precios de Washington, considera Aramburu.También la sobreabundancia de dinero estadounidense ha generado efectos como el aumento de las remesas que paisanos envían desde Estados Unidos a México.Otro factor binacional que genera afectaciones a la economía mexicana desde su vecino del norte es su estrecha relación de cadenas productivas, abunda el profesor.

