El Colegio Médico de Perú se opone a posibles restricciones de eventos sociales por COVID-19

El Colegio Médico de Perú se opone a posibles restricciones de eventos sociales por COVID-19

LIMA (Sputnik) — El Colegio Médico del Perú (CMP) se opuso a la posibilidad de que el Gobierno vaya a volver a implantar restricciones para realizar reuniones... 11.07.2022, Sputnik Mundo

El 11 de julio, el ministro de Salud, Jorge López, indicó que su cartera está evaluando suspender o restringir los eventos y reuniones sociales ante la llegada de una cuarta ola pandémica en el país.El decano del CMP advirtió que una eventual restricción de parte del Ministerio de Salud "no será acatada" por la población luego de los largos meses de confinamiento que hubo en 2020 y 2021.Sin embargo, apuntó que su institución ha insistido al Gobierno en promover el proceso nacional de vacunación."La única seguridad de no contagiarse es que hayan recibido la tercera o cuarta dosis de vacuna de acuerdo al calendario del Ministerio de Salud, pero lamentablemente las coberturas son muy pobres: cuarta dosis no llega ni al 20% [de la población] y tercera dosis no llega ni siquiera al 70%", afirmó el decano.Perú se encuentra atravesando una cuarta ola de la pandemia con un aumento de casos positivos, pero aún con bajos niveles de hospitalización y mortandad por el virus.

perú, covid-19