Cabildeo e incitación a protestas violentas: una filtración masiva muestra los trapos sucios de Uber

Cabildeo e incitación a protestas violentas: una filtración masiva muestra los trapos sucios de Uber

Miles de documentos filtrados dan muestra de las tácticas y estrategias que implementaron los ejecutivos de Uber para presionar a políticos de todo el mundo y... 11.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-11T17:02+0000

2022-07-11T17:02+0000

2022-07-11T17:02+0000

internacional

uber

taxis

emmanuel macron

the guardian

Se trata de 124.000 documentos, en los cuales se incluyen 83.000 correos y conversaciones de iMessages y WhatsApp, emitidos durante la etapa de expansión más importante de la compañía, entre 2013 y 2017, cuando se abría paso en prácticamente todo el mundo.Algunos de los documentos a los que tuvo acceso The Guardian, con apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, muestran las estrategias del cofundador de la firma, Travis Kalanick, quien en 2017 se vio obligado a dejar la dirección de Uber en medios de críticas por su gestión.La estrategia para posicionar a Uber en más de 40 países fue prácticamente la misma: cabildeos con políticos de alta jerarquía para modificar las regulaciones necesarias; ofrecer tarifas muy bajas y buenos rendimientos a los conductores que, a la larga, no son sostenibles, y hasta su participación indirecta en las protestas violentas que se registraron en algunos países, principalmente en 2014.Una de las conversaciones difundidas por The Guardian muestra como Kalanick promueve que los conductores de Uber participen de forma violenta en las manifestaciones de taxistas franceses que estaban en contra de la entrada de la aplicación, incluso cuando otros ejecutivos le muestran su rechazo por el riesgo que implica para los conductores.Esta misma estrategia se habría implementado en países como Bélgica, España e Italia, donde también se reportaron varias protestas contra este servicio.Otra de las conversaciones muestra negociaciones entre Kalanick y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien en ese momento era secretario de Economía, así como varios encuentros, uno previo al Foro Económico Mundial de Davos.En las pláticas, Macron y Kalanick se tutean e incluso el ejecutivo le reconoce la disposición del funcionario francés "inusual en el mundo de las relaciones entre gobiernos e industrias".Además de los cabildeos con el Gobierno francés, las conversaciones entre ejecutivos de Uber se centran en lo se denominó un "botón de emergencia", el cual consistía en un protocolo especial para impedir que ejecutivos recién salidos de la compañía pudieran tener acceso posterior a la información de la empresa, con miras a que estos datos pudieran llegar a una investigación judicial.A esto se suman varios correos en los que los propios ejecutivos afirman que se "convirtieron en piratas", ya que en países como España, Rusia, Sudáfrica, Alemania y Turquía operaban de manera ilegal.Tras la difusión de los documentos, Uber señaló que no negará los errores que se cometieron en el pasado, pero asegura que los modos de operación de la firma han cambiado en los últimos cinco años, cuando inició la administración de Dara Khrosrowshahi.Por su parte, un vocero de Kalanick rechazó las acusaciones y aseguró que toda la expansión de Uber se dio con "total apoyo" de los equipos legales de la compañía.

