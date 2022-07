https://mundo.sputniknews.com/20220711/boris-johnson-puede-ser-la-primera-ficha-del-domino-que-caiga-1128056950.html

"Boris Johnson puede ser la primera ficha del dominó que caiga"

Más de 50 altos cargos de su Gobierno, entre gabinete de ministros y demás funcionarios, provocaron la caída del primer ministro británico. Y pese a que la... 11.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-11T08:07+0000

¿Cuál es la verdadera razón?El director del Instituto Español de Geopolítica [IEG], Juan Aguilar, sostiene que las parafernalias de las fiestas pandémicas de Johnson, a las que él mismo había decretado su prohibición y al mismo tiempo violaba esa resolución, no son suficiente razón para que su comitiva se subiera a los barcos salvavidas y le dejara como último violinista del Titanic en el que se había convertido el número 10 de Downing Street.Un Titanic que encontró su iceberg en la crisis económica que arrastraba Inglaterra, y que en las sanciones contra Rusia, que se volvieron como un boomerang mucho más destructivo para la propia economía de las islas británicas, que lo que ha estado afectando a Rusia, halló su estocada final.Y es que desde el comienzo de la operación especial de Rusia en Ucrania, EEUU se vanaglorió de que había conseguido aplastar la economía de Rusia; el propio presidente Joe Biden, pedía un golpe de Estado en Moscú, y varios líderes echaban sus fichitas a la caída del presidente, Vladímir Putin.Aíslan al de las islasAsí, desde el pasado 24 de febrero, el pregón de los líderes occidentales versa sobre la caída de Putin. Y lo que son las vueltas de la vida: han querido aislar a Rusia de todas las maneras posibles, y el primer gran aislado, no podía ser otro, que el gobernante de una isla. Ya lo dijo el canciller ruso, Serguéi Lavrov, luego de que Johnson anunciase que tiraba la toalla: "Todo el mundo hablaba de aislar a Rusia. Por ahora es Boris Johnson quien terminó aislado dentro de su propio partido"."Boris Johnson puede ser la primera ficha del dominó que caiga", avisa al respecto Juan Aguilar, en clara alusión a líderes occidentales tales como el canciller alemán, Olaf Scholz, o el inquilino del Elíseo, Emmanuel Macron.El analista explica que "es evidente, que sobre todo en los Estados europeos, también en los EEUU y Canadá, las consecuencias de la crisis económica –que no tiene su origen en la guerra de Ucrania, ya vienen de atrás, desde el comienzo de la pandemia, incluso la pandemia fue una especie de excusa para argumentar la crisis–, es la que está dando al traste con las políticas de los países occidentales".

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

