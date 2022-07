https://mundo.sputniknews.com/20220709/la-politica-hostil-del-reino-unido-hacia-rusia-no-cambiara-despues-de-salida-de-johnson-1128020505.html

"La política hostil del Reino Unido hacia Rusia no cambiará después de salida de Johnson"

"La política hostil del Reino Unido hacia Rusia no cambiará después de salida de Johnson"

WASHINGTON (Sputnik) — La hostilidad de Londres hacia Moscú no tiene muchas probabilidades de cambiar tras la renuncia de Boris Johnson como primer ministro... 09.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-09T01:11+0000

2022-07-09T01:11+0000

2022-07-09T01:11+0000

internacional

boris johnson

renuncia de boris johnson

reino unido

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/09/1128020669_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_7b0188bd59461949f004ee7e3bdcddbf.jpg

La mayoría de los expertos británicos, continuó, "lo consideran de uno de sus pocos logros y están dispuestos a darle crédito por ello"."Johnson no se tropezó en un asunto político importante, sino en una cuestión de comportamiento relativamente trivial, así que su sucesor no tendrá la tarea de cambiar la postura [pública] sobre el Brexit, Rusia y Ucrania", señaló el ex embajador.Boris Johnson, en el cargo de primer ministro desde julio 2019, anunció el 7 de julio su dimisión tras un aluvión de renuncias de sus ministros y altos funcionarios.Una crisis sin precedentes en el Gobierno británico se desató después de un escándalo sexual con el diputado Christopher Pincher, partidario de Johnson, acusado de acosar a dos visitantes de un club de Londres.Al primer ministro le culparon por nombrar a Pincher para el cargo de coordinador adjunto de la facción parlamentaria conservadora pese a estar al tanto de similares casos de acoso ocurridos en el pasado, lo que se sumó a otras crisis de confianza en el Ejecutivo conservador.Johnson, que se mantendrá en el cargo hasta que se nombre un nuevo jefe de Gabinete, deja al Reino Unido sumido en una profunda crisis económica y con la mayor inflación registrada desde 1982.

https://mundo.sputniknews.com/20220708/el-exministro-de-economia-se-postula-como-primer-ministro-del-reino-unido-1127993066.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

boris johnson, renuncia de boris johnson, reino unido, rusia, europa