Argentina: "están dadas todas las condiciones para una corrida cambiaria"

09.07.2022

En el marco de una coyuntura económica incierta tras la renuncia del ex ministro de economía argentino Martín Guzmán, el economista Agustín Kozak dialogó con GPS para analizar las perspectivas en torno al nombramiento de la nueva ministra, Silvina Batakis.El riesgo país de Argentina aumentó 3,1% hasta llegar a los 2.654 puntos básicos, un récord desde septiembre de 2020, a dos días de que asumiera como nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, en reemplazo de Martín Guzmán. El riesgo país subió 11,8% en lo que va de mes, mientras que trepó 56,4% desde el comienzo de 2022. En este marco, "la forma en que renunció Guzmán, pegando un portazo, y la procedencia de Batakis no contribuyen a calmar las expectativas", indicó Kozak.En este sentido, "el principal desafío que tiene la ministra es que la incertidumbre no se transforme en pánico", sostuvo. La dificultad de dolarizar va a generar más brecha, remarcaciones preventivas, más inflación y un parate sobre el nivel de actividad y el empleo de los argentinos, que es lo que se tiene que preservar en este escenario caótico", explicó el economista. Sobre el impacto de esta situación en la relación con el FMI, "el Fondo va a a flexibilizar algunas de sus exigencias", indicó.El Gobierno está urgido a mostrar que tiene la situación bajo controlEn este marco, "el objetivo central del acuerdo es la acumulación de reservas, que tanto necesita Argentina como el agua, a los efectos de empezar a despejar el fantasma de una devaluación que, si se produce va a ser desordenada", sostuvo el economista argentino. El FMI le pedirá a la ministra que acelera las micro devaluaciones diarias, añadió. A nivel político, "las señales que muestra el Gobierno es que hay un rumbo trazado y no se va a mover mucho de él", concluyó Kozak.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el escritor Jorge Majfud, con quien dialogamos sobre la incidencia de las redes sociales en la sociedad contemporánea.Las redes sociales inciden cada vez más en el debate políticoCon respecto a la incidencia de las plataformas de redes sociales en los procesos políticos contemporáneos, además de ser de derecha, "lo que hacen las redes es amplificar los medios tradicionales", indicó el escritor uruguayo. A su vez, "hay varias universidades que demuestran que una noticia falsa se distribuye más rápido y llega más lejos que una verdadera", añadió. Existe una necesidad por la negatividad tóxica, "no por la crítica racional y en forma radical, como lo exige una democracia", sostuvo Majfud.En este marco, "quien tiene el poder económico explota nuestras debilidades", indicó. Por su parte, "las redes están en manos de cuatro o cinco que se muestran como los paladines de la defensa de la libertad", aseveró. A su vez, "es muy cuestionable que tengan sobre sus mesas la opinión del mundo entero", lamentó. Este es el problema central, "de arranque partimos de una estructura antidemocrática", subrayó el escritor. La gran empresa "destruye la competencia y su estructura es dictatorial", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la importancia de la Economía Política Internacional para el análisis de la crisis del sistema internacional actual.Sabores para compartirEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la cocinera Steffi Rauhut, con quien dialogamos sobre su formación así como de los aspectos más destacados de su libro de cocina "Sabores para compartir".

