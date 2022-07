https://mundo.sputniknews.com/20220708/putin-desvela-que-pasara-a-ucrania-y-por-que-occidente-se-equivoca-en-su-politica-antirrusa-1127997622.html

Putin desvela qué pasará a Ucrania y por qué Occidente se equivoca en su política antirrusa

El presidente ruso lanza advertencia. Muere el ex primer ministro de Japón Zhinzo Abe tras atentado. Posibles consecuencias de la caída de Boris Johnson... 08.07.2022, Sputnik Mundo

Putin desvela qué pasará a Ucrania y por qué Occidente se equivoca en su política antirrusaCon motivo del fin de sesiones del primer semestre de la Duma de Estado [Cámara baja del Parlamento ruso], Vladímir Putin celebró una reunión con el presidente y los vicepresidentes del órgano legislativo y los líderes de las cinco facciones parlamentarias con quienes abordó el tema de Ucrania y otros asuntos actuales internos e internacionales."Hoy escuchamos que quieren derrotarnos en el campo de batalla. Bueno, ¿qué puedo decir? Que lo intenten. Hemos escuchado en muchas ocasiones que Occidente quiere luchar contra nosotros hasta el último ucraniano. Es una tragedia para el pueblo ucraniano. Pero parece que la situación va tomándose ese rumbo. Pero todos tienen que saber que en gran medida, en serio no hemos comenzado nada todavía. Al mismo tiempo, no rechazamos las negociaciones de paz, pero los que lo hacen deben saber que cuanto más tarde, más difícil será llegar a un acuerdo con nosotros", expresó Putin.Muere el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe tras un atentadoLos hechos ocurrieron este viernes 8 de julio mientras Abe pronunciaba un discurso de campaña en Nara, antigua capital nipona. Poco después de recibir dos impactos de bala, el expremier perdió la vida en el hospital de Kashihara, en un hecho que ha conmocionado al mundo.El tirador, identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 años era un antiguo miembro de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, utilizó un arma de fabricación casera. En sus declaraciones a la Policía el detenido afirmó estar descontento con el político y que pretendía matarlo. Durante el registro a su vivienda la Policía halló explosivos.Hasta ahora era habitual que los actos políticos en Japón se celebraran en plena calle y bajo escasos niveles de seguridad, dados los bajos niveles de violencia en un país donde el uso de armas está estrictamente controlado.Shinzo Abe, primer ministro durante 8 años, fue quien más tiempo duró en ese cargo en la historia del país.Sanciones antirrusas golpean a LatinoaméricaSi bien las sanciones antirrusas, tal y como aseguran sus autores, no están dirigidas contra los productos alimentarios y de primera necesidad, los suministros de estas mercancías se ven afectados igualmente, en particular, las destinadas al mercado latinoamericano.Lo denunció a Sputnik el vicedirector primero del Servicio Federal de Aduanas del país, Ruslán Davídov, al indicar que la región es "el mayor consumidor" de los fertilizantes rusos –utilizados por los agricultores, como brasileños, para cultivar granos– y que se trata de "sustancias de gran volumen, cuya única manera de transportarlos es por mar, por barcos".Manifestó que en muchas ocasiones, cuando los guardias de los servicios aduaneros de Europa ven que las mercancías proceden desde Rusia, o a la inversa, se dirigen hacia esa nación euroasiática, incluso si se trata de alimentos o fertilizantes, aplican controles excesivos y hasta bloquean el paso.Latinoamérica se refuerza como uno de los centros del mundo multipolar al potenciar su vínculo con RusiaGuerras, terrorismo de Estado, explotación de pueblos y chantajes a naciones que rechazan los dictados al exterior. Eso fue lo que significó "para la inmensa mayoría de las naciones del planeta" la hegemonía de EEUU. Lo dijo el canciller venezolano, Carlos Faría, durante su presente visita a la capital rusa, donde dio por enterrado el mundo unipolar, resaltando el protagonismo de Rusia en la formación de un nuevo orden internacional justo y equitativo.Por su parte, el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, Alexander Schetinin, manifestó que Venezuela es uno de los socios clave de Rusia en su resistencia a los intentos de EEUU y sus aliados de preservar su dominio sobre el resto del mundo.Negociaciones en EcuadorEl Gobierno de Guillermo Lasso ha comenzado nuevamente diálogos con los movimientos indígenas agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Unos diálogos, que tras largos días de protesta, son vistos positivamente por muchas personas. No obstante, hay quienes se muestran escépticos a lo que se pueda negociar y creen que nada va a cambiar.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

