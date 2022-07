https://mundo.sputniknews.com/20220708/jefa-del-senado-las-sanciones-sin-precedentes-no-lograron-desestabilizar-la-economia-de-rusia-1127987205.html

Jefa del Senado: las sanciones "sin precedentes" no lograron desestabilizar la economía de Rusia

Jefa del Senado: las sanciones "sin precedentes" no lograron desestabilizar la economía de Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Las sanciones "sin precedentes" impuestas a Rusia no lograron desestabilizar su economía, declaró la presidenta del Consejo de la Federación... 08.07.2022, Sputnik Mundo

Matvienko subrayó que Rusia no permitirá ignorar sus intereses nacionales y poner en peligro la seguridad de sus ciudadanos.Según opina Matvienko, los desafíos a los que se enfrenta Rusia seguirán creciendo."En las condiciones de la nueva realidad Rusia no puede relajarse ni siquiera durante un minuto… Es evidente que los desafíos seguirán creciendo y ya no habrá retorno al anterior orden mundial", destacó.Refiriéndose a la operación militar especial lanzada en Ucrania, Matvienko aseguró que "avanza conforme a lo planificado".

