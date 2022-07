https://mundo.sputniknews.com/20220708/hay-razones-politicas-detras-del-atentado-contra-shinzo-abe-1127985265.html

¿Hay razones políticas detrás del atentado contra Shinzo Abe?

¿Hay razones políticas detrás del atentado contra Shinzo Abe?

El ex primer ministro japonés Shinzo Abe falleció tras el atentado que sufrió este 8 de julio. Sputnik habló con expertos que analizaron si hubo alguna razón... 08.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-08T15:26+0000

2022-07-08T15:26+0000

2022-07-08T15:26+0000

internacional

shinzo abe

japón

atentado

asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1127962702_0:238:3000:1926_1920x0_80_0_0_d73537d5b3c39c30b19d2560d79f4c6f.jpg

Señaló que a pesar de que Abe tenía problemas políticos, ya que era un halcón, los izquierdistas que estuvieron activos en las décadas de 1950 y 1960, hace tiempo que han desaparecido, mientras que los derechistas no tenían motivos para atentar porque el propio Abe era de derechas, "tenía un nacionalismo sano".Al mismo tiempo, había insatisfacción con la vida entre la gente común, "porque la abenómica que Abe promovió tan activamente dio como resultado la estabilización de los precios, el crecimiento de las acciones, pero no la mejora de la vida de la gente común", puntualizó.Según el experto, el descontento de la población con Abe a causa de la mala preparación del país para una pandemia no es un motivo para un ataque porque "eso era lo que ocurría en prácticamente todos los países".Señaló que también hubo quienes no estaban contentos con su política hacia Rusia, algunos incluso lo llamaron primer ministro prorruso, acusándolo de supuestamente haber aceptado firmar un tratado de paz bajo los términos de entregar dos islas a Japón en lugar de cuatro."Pero no fue así. Simplemente fue persistente y consistente en la búsqueda de su objetivo: se fijó el objetivo de firmar un tratado de paz con Rusia y estaba avanzando hacia ese objetivo por medio del poder blando", declaró.Agregó que a pesar de que el atacante era un exmarine, los militares no tenían ciertamente ninguna razón para sentirse ofendidos por Abe: estaba comprometido con el aumento del poder militar del país y el gasto militar, y por lo tanto el mantenimiento militar, estaba creciendo.Este es el punto de vista que comparte Nishikawa Shin-ichi, politólogo japonés, profesor del Departamento de Economía Política de la Universidad Meiji."Es poco probable que haya habido una apertura organizativa. Supongo que en este caso se trata de un delito aislado cometido en solitario", declaró al indicar que el motivo es bastante imposible de predecir.Nishikawa Shin-ichi calificó el atentado como el peor incidente en la historia de la política de la posguerra en Japón y se preocupó de las posibles consecuencias."En las próximas elecciones a la Cámara Alta, el partido liberal-demócrata ganará con una mayoría aplastante. Y después, sobre la ola de la opinión pública de que tales acontecimientos no deben repetirse, se reforzará la ley de seguridad pública, lo que podría llevar a un régimen policial de preguerra", advirtió.

https://mundo.sputniknews.com/20220708/el-mundo-expresa-sus-condolencias-por-el-fallecimiento-de-shinzo-abe-1127972986.html

japón

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

shinzo abe, japón, atentado, asia