Fernández Noroña: "Morena está cometiendo el mismo error que la derecha"

Fernández Noroña: "Morena está cometiendo el mismo error que la derecha"

Pocos legisladores dan tanto de qué hablar en México como Gerardo Fernández Noroña. De temperamento indócil y lengua suelta, este diputado tiene muy claro que... 08.07.2022

Se ha peleado con policías, ciudadanos, diputados, funcionarios públicos, presidentes y hasta con la seguridad privada de la Torre Trump. Las reacciones incendiarias forman parte de su personalidad, que genera ambivalencias entre la opinión pública mexicana. Mientras para algunos Fernández Noroña es un bocazas, para otros es un hombre de carácter. Antes de iniciar esta conversación con Sputnik, el ahora diputado del Partido del Trabajo (PT) comparte su lectura del día. Es un libro sobre el dictador portugués António de Oliveira Salazar. Para criticar el autoritarismo, dice, no bastan las agallas: también se necesita un hambre profunda por entender el pasado. Mirar hacia atrás implica reconocer errores y aciertos. Fernández Noroña fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la primera fuerza de izquierda capaz de aglutinar a todos los movimientos obreros y progresistas del país en 1988. De hecho, ese mismo año se unió a la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, quien aspiraba a la Presidencia de México, pero fue derrotado por Carlos Salinas de Gortari, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien triunfó entre fuertes críticas por un posible fraude electoral que nunca ha sido investigado. Sin embargo, así como vio el crecimiento de su partido y el nacimiento de líderes como el presidente Andrés Manuel López Obrador, Fernández Noroña también fue testigo de cómo el PRD se desmoronó hasta el punto de convertirse en "una piltrafa" que "mantiene alianzas con la derecha", específicamente con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que juntos conforman el bloque opositor al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido oficial de López Obrador. "Morena hoy es el partido electoral más importante del país, es el más importante de la izquierda y es impresionante lo que ha hecho: tiene 22 gobiernos estatales en su poder. Eso los hace pensar arrogantemente que podemos ganar con quien sea la Presidencia en 2024, aunque eso es muy cierto", dice el legislador. ¿Cuál es ese error? A juicio del legislador, que en Morena ya se hayan comenzado a formar cúpulas de poder en lugar de mirar hacia las bases partidistas, hacia el pueblo, hacia la militancia de a pie. "Se está subestimando al pueblo, se le olvida [a Morena] que hay lugares que no habría ganado sin la alianza con el PT y el PVEM", dice. Por eso no vio con buenos ojos que ya se hayan nombrado los favoritos del presidente López Obrador para sucederlo en 2024: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. "Creo que debemos fortalecer la unidad y se debe incluir a todo mundo [en el proceso para elegir el candidato presidencial]. Si no lo hacen, tendremos problemas. Y creo que sería una tontería dificultarnos las cosas cuando, evidentemente, tenemos todo para pagar. La derecha no tiene nada, salvo el dinero y los medios de comunicación, que no es poca cosa", agrega. Desde su punto de vista, el problema de Morena —igual que el de todos los partidos políticos— es su verticalidad. Por eso considera necesario "un proceso de democratización de los partidos" y un giro de tuerca de todo el sistema partidista de México. "¿Esto quiere decir que hay viejas formas del PRI en en todos los partidos, incluido Morena?", le pregunta Sputnik al legislador. "Sí, autoritarias, verticales", responde categórico. "Quiero ser el relevo al compañero presidente"Gerardo Fernández Noroña no pierde oportunidad en mencionar que quiere ser el candidato de la izquierda a la Presidencia de México en 2024. Dice que tiene más popularidad entre las bases de Morena y sus aliados que la que muchos creen. Asegura que hay encuestas que lo colocan en un tercer lugar. "No porque no me pongan en las encuestas me van a desaparecer", comenta.Durante esta conversación con Sputnik, Fernández Noroña deja ver que es un lector ávido. Comparte su gusto por el análisis político, pero también por las novelas históricas y la literatura más ácida. Cuenta que le impactó un libro escrito por una comunista acerca de la revolución de la ginebra en la Inglaterra del siglo XIX. Desde las oficinas del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República, este hombre de 62 años atribuye su personalidad a tres orígenes. El primero de ellos, dice, es su abuela materna, "una mujer sensacional que llegó hasta tercero de primaria y a la que le cayeron todas las maldiciones: ser mujer, ser pobre, ser indígena y ser huérfana". El segundo es la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), "donde de cada cuatro materias que llevábamos por trimestre cinco eran de marxismo". Y por último menciona a su hermana, María Fernanda Campa Uranga, "atea, comunista y la primera mujer geóloga de México". Su cadencia al hablar demuestra por qué es el gran atractivo del canal de YouTube del Congreso de México, que tiene menos rating que una piedra. En septiembre de 2010, llamó "asesino" en su cara a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México que hoy está acusado en Estados Unidos de haber recibido millones de dólares del narcotráfico. Y en octubre de 2012, fue atacado con gas lacrimógeno durante una protesta contra la reforma laboral a las afueras del Congreso. Y el 4 de enero de 2017, visitó la Torre Trump en Nueva York, donde protestó en contra de las políticas migratorias del exmandatario republicano. "Vengo a hacer una declaración exigiendo respeto a la independencia y la soberanía mexicana. Vengo a manifestar que estamos de acuerdo en pagar el muro, pero el muro tendrá que ser con base en este mapa de 1830", dijo Fernández Noroña en referencia a cuando México todavía tenía el territorio que ahora le pertenece a Estados Unidos. "Yo sigo siendo de izquierda orgullosamente. La izquierda es compromiso con la gente, combatir la injusticia, el hambre y la desigualdad", asegura. "Quiero rehacer todo el Poder Judicial porque es el poder más corrompido del país". Sus participaciones en el Congreso de México nunca están exentas de polémica, como la ocasión en la que se lanzó contra la diputada panista Margarita Zavala por los crímenes que, dijo, cometió su esposo Felipe Calderón, quien fue presidente de México de 2006 a 2012 y cuyo eje principal de Gobierno fue la lucha contra el narcotráfico, un fenómeno que, hasta la fecha, ha provocado más de 300.000 muertes. Son comunes sus peleas en redes sociales o en persona con empresarios, funcionarios públicos y opositores. No es extraño verlo en las tendencias de Twitter o volviéndose viral por una de sus tantas críticas a quienes, acusa, impulsan las políticas neoliberales y fomentan la injusticia social. "Si no tienes enemigos, adversarios u odiadores es que no vales mayor cosa. Cualquier persona que quiera impulsar un proceso de transformación levanta las pasiones en ambos sentidos", dice.

