Este depredador marino hace que los tiburones blancos huyan en pánico

Son muy pocas las criaturas marinas que son capaces de inspirar tanto horror como el gran tiburón blanco. Sin embargo, otro habitante de las profundidades hace...

ciencia

tiburones

orcas

sudáfrica

Desde 2017 los científicos han documentado una drástica reducción de la población de tiburones en la costa de Sudáfrica, donde suelen congregarse. Inicialmente, la extraña desaparición se atribuyó a la actividad humana, como la sobrepesca, pero una reciente investigación ha revelado al verdadero culpable del éxodo de los escualos.Se trata, ni más ni menos, de las orcas, o una pareja de orcas para ser precisos. Resulta que a las "ballenas asesinas" les encantan los deliciosos y nutritivos hígados de los grandes tiburones blancos que son ricos en vitaminas. De allí que las orcas cacen a los famosos depredadores y les sorban sus órganos.Esta huida masiva de los tiburones se observó en la ciudad pesquera de Gansbaai, en la costa sudafricana, que no hace mucho tiempo era una especie de meca para los observadores de tiburones. De hecho, la población de estos depredadores cerca de la isla de Dyer era tan alta que incluso se la considera la capital mundial del tiburón blanco. En los últimos años, sin embargo, su presencia ha disminuido.Un indicio de que esto se debió a la presencia de otro depredador fue el hecho de que desde 2017 ocho tiburones blancos fueron hallados en la orilla de Gansbaai: siete de ellos no tenían hígado (y algunos corazón), lo cual es un sello de un ataque de orcas. Las heridas de estos tiburones son inconfundibles y se han atribuido a la misma pareja de orcas. Los científicos creen que esta es responsable de muchas más muertes de tiburones blancos que no han llegado a la costa.Esto viene a confirmar lo que ya se sabía por otros estudios que demostraron que la presencia de orcas puede ahuyentar a los tiburones blancos con bastante rapidez. Uno de ellos, realizado en 2020, descubrió que los tiburones blancos se alejan, sin excepciones, de sus aguas de caza preferidas frente a la costa de San Francisco si una orca hace su aparición en la región.El nuevo estudio utilizó los datos de avistamiento y seguimiento a largo plazo de tiburones marcados. Con esta información en sus manos, un equipo de científicos dirigido por la bióloga marina Alison Towner, del Dyer Island Conservation Trust, ha demostrado que las orcas son la razón por la que los tiburones están empezando a evitar lo que solían ser algunos de sus lugares favoritos."Lo que parece que estamos presenciando es una estrategia de evitación a gran escala que refleja a los perros salvajes en el parque Serengeti de Tanzania en respuesta a una mayor presencia de leones. Cuanto más frecuentan las orcas estos lugares, más tiempo se alejan los tiburones blancos", compara.A lo largo de cinco años, el equipo siguió a 14 tiburones que habían sido marcados con GPS mientras huían de la zona cuando las orcas estaban presentes. Los avistamientos de tiburones blancos también han disminuido, de forma bastante significativa, en varias bahías.Se trata de un gran acontecimiento, pues solo en dos ocasiones anteriores se había observado la ausencia de tiburones blancos durante una semana o más en Gansbaai desde que se iniciaron los registros: un periodo de una semana en 2007 y otro de tres semanas en 2017. Las nuevas ausencias, según los investigadores, no tienen precedentes e incluso ya están alterando el ecosistema.En ausencia de los grandes tiburones blancos, los tiburones cobrizos (Carcharhinus brachyurus) vienen para ocupar el nicho ecológico vacante. Normalmente, estos tiburones son presa de los grandes blancos, pero en ausencia de estos últimos las orcas están cazando a los cobrizos en su lugar. Y lo están haciendo con la habilidad de unos depredadores con experiencia en la caza de grandes tiburones, dijeron los investigadores."Sin embargo, el equilibrio es crucial en los ecosistemas marinos. Por ejemplo, si no hay grandes tiburones blancos que restrinjan el comportamiento de los lobos marinos del Cabo, estos pueden depredar a los pingüinos africanos que están en peligro crítico o competir por los pequeños peces pelágicos que comen", dijo Towner."En términos simples, aunque se trata de una hipótesis por ahora, la presión que puede soportar un ecosistema tiene un límite, y es probable que el impacto de la eliminación de tiburones por parte de las orcas tenga un alcance mucho mayor", señaló.También vale la pena considerar las razones por las que las orcas podrían estar cazando tiburones. Sus hígados son una rica fuente de nutrición: enormes, regordetes y llenos de grasas y aceites que los tiburones utilizan como combustible para sus épicos viajes migratorios a través del océano. Pero no está claro cómo las orcas se dieron cuenta de esto o por qué podrían buscar los hígados de tiburón como una fuente preferida de nutrición.Es posible, especulan los científicos en un artículo que aún no se ha publicado, que algunas orcas se estén adaptando para cazar preferentemente tiburones, tal vez como respuesta a la disminución del número de sus presas preferidas. Sin embargo, dado que las poblaciones de tiburones blancos están disminuyendo en todo el mundo, la presión añadida de un depredador eficaz es motivo de preocupación."Las orcas se dirigen a los tiburones blancos subadultos, lo que puede afectar aún más a una población de tiburones ya vulnerable debido a su lento crecimiento y a su estrategia vital de maduración tardía", explicó Towner.El estudio ha sido publicado por la revista African Journal of Marine Science.

sudáfrica

2022

Noticias

tiburones, orcas, sudáfrica