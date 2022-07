https://mundo.sputniknews.com/20220708/el-expresidente-colombiano-uribe-envia-mensaje-contra-propuestas-del-nuevo-gobierno-1127992808.html

El expresidente colombiano Uribe envía mensaje contra propuestas del nuevo Gobierno

El expresidente colombiano Uribe envía mensaje contra propuestas del nuevo Gobierno

BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) atacó, a través de su cuenta de Twitter, las propuestas económicas que ha hecho el... 08.07.2022, Sputnik Mundo

"Dos escenarios con déficit y endeudamiento, que no son exagerados después de la pandemia: No preocupante: Si mantienen los crecimientos de la economía y del recaudo y se avanza en política social. Preocupante: Si paralizan la economía, afectan la inversión y minan la confianza", escribió Uribe.El expresidente ya había hecho un comentario sobre las propuestas de cambio que hizo Petro sobre las Empresas Promotoras de Salud (EPS).Asimismo, Uribe también se fue en contra de la propuesta agraria de Petro y la reforma que tiene en mente la próxima ministra de Agricultura, Cecilia López."Catastro Rural ha subido mucho. Faltan actualizaciones como en Boyacá [centro]. El multipropósito no debería ser para volverlo confiscatorio. El Gobierno [de Petro] puede adquirir un hectareaje para campesinos sin acabar con los empresarios. El tema es más de seguridad alimentaria que de impuestos", indicó.Petro recibió hace unas semanas a Uribe en una reunión que se extendió por más de dos horas y en las que se discutieron temas como la confianza inversionista.

