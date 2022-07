https://mundo.sputniknews.com/20220708/balean-al-ex-primer-ministro-japones-shinzo-abe--1127953374.html

Balean al ex primer ministro japonés Shinzo Abe | Video

Balean al ex primer ministro japonés Shinzo Abe | Video

El ex primer ministro japonés Shinzo Abe recibió un disparo en la ciudad de Nara (Japón), según informa la cadena de información nipona 'NHK'. 08.07.2022, Sputnik Mundo

Shinzo Abe, de 67 años, fue trasladado a un hospital. Según NHK, el político "parece estar en estado de paro cardiopulmonar".Un hombre no identificado atacó al ex primer ministro japonés durante su discurso en la ciudad de Nara, el político resultó herido, informó la agencia.Según el canal, el ataque fue cometido sobre las 11:30 hora local (05:30 hora de Moscú) por un hombre. Según varios informes, Abe, que estaba sangrando, fue hospitalizado.Más tarde, se informó que el ex primer ministro no presentaba signos vitales, según medios.Durante la intervención de Abe en el evento se escucharon dos ruidos parecidos a disparos.Fuentes de los cuerpos de seguridad locales y el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), citados por algunos medios nipones, dicen que alguien disparó a Shinzo Abe desde atrás, infligiéndole una herida en el tórax. Otros medios afirman que el ex primer ministro estaba sangrando por el cuello.Los médicos supuestamente le sometieron a una reanimación cardiopulmonar.Un reportero de Kyodo News que se encuentra en el lugar comunicó que el presunto atacante de 40 años fue detenido de inmediato por un agente de seguridad. No ofreció resistencia durante el arresto.El actual primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha decidido cancelar los actos de campaña previstos de cara a las elecciones del 10 de julio a la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) y regresar a Tokio, según Kyodo.Nacido en 1954, Shinzo Abe fue líder del Partido Liberal Democrático y primer ministro de Japón de 2006 a 2007 y de 2012 a 2020.

