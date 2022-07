https://mundo.sputniknews.com/20220708/australia-abierta-al-dialogo-con-china-sobre-la-estabilizacion-de-las-relaciones-1127976130.html

Australia, abierta al diálogo con China sobre la estabilización de las relaciones

MOSCÚ (Sputnik) — La estabilización de las relaciones entre China y Australia redunda en el interés de ambos países, declaró la ministra de Exteriores... 08.07.2022, Sputnik Mundo

Respondiendo a la pregunta de si cree que China está esperando algunas concesiones de Australia para normalizar las relaciones, Wong aseguró que su país no hará concesiones en lo que respecta a sus intereses.A principios de junio, el ministro de Exteriores chino señaló que la relación entre Pekín y Canberra requería acciones prácticas, y que no podía funcionar "con el piloto automático".Explicó que la razón de la difícil relación entre ambos países en los últimos años se debe a que las autoridades australianas ven a China como un rival y no como un socio.

