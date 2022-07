https://mundo.sputniknews.com/20220708/argentinos-descubren-una-nueva-especie-de-dinosaurio-digna-de-game-of-thrones-1128002560.html

Argentinos descubren una nueva especie de dinosaurio digna de 'Game of Thrones'

Científicos argentinos identificaron una nueva especie de dinosaurio carnívoro, que llegó a medir 11 metros de longitud y alrededor de cuatro toneladas de... 08.07.2022, Sputnik Mundo

ciencia

paleontología

argentina

dinosaurios

game of thrones

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1128000976_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_69049226d0ad30d7298eac111efd1e34.jpg

Científicos argentinos, en cooperación con paleontólogos de Dinamarca, Japón y Estados Unidos, comunicaron el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio en la localidad de Villa El Chocón, en la provincia de Neuquén (centro sur).Se trata de los restos fósiles de un dinosaurio carnívoro de 11 metros de longitud y alrededor de cuatro toneladas de peso. Dadas sus características, el ejemplar fue bautizado como Meraxes gigas, en honor a uno de los dragones de la popular serie fantástica Games of Thrones (Juegos de Tronos), según informa la Agencia Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de La Matanza (Agencia CTyS-UNLaM).Los paleontólogos lograron recuperar gran cantidad de huesos fosilizados del cráneo y patas de la nueva especie de dinosaurio, que por sus características pertenece al grupo de los carcarodontosáuridos (carcharodontosauridae), grandes carnívoros del Cretácico Superior que vivieron hace entre 120 y 90 millones de años atrás.Apesteguía explicó que el nivel de conservación de los fósiles aporta gran cantidad de información a nivel evolutivo sobre la nueva especie descubierta. Los restos permiten saber que el espécimen era adulto y ofrece nuevas pistas sobre la proporción de los brazos en relación al cráneo en este grupo de animales."En muchísimas ocasiones se nombran nuevas especies con muy pocos restos. Se han nombrado mamíferos a partir de un solo diente, por ejemplo. En el caso de Meraxes, el hallazgo del cráneo nos permite conocer la medida exacta de la cabeza. De este grupo de dinosaurios, por ejemplo, el más emblemático y el más grande es el Giganotosaurus carolini, también descubierto en el sur argentino y del que el cráneo no está completo", detalló.Uno de los restos mejor conservados fueron las patas del dinosaurio. "Son huesos robustos y con fuertes uniones ligamentarias entre sí que estaban preparadas para sostener el peso de estos carnívoros. Uno de los aspectos más interesantes es la garra del dedo interno del pie, bastante más grande que las otras dos y con un borde más afilado", comentó el experto.Apesteguía explicó que si bien estas características ya se había identificado en otros dinosaurios carnívoros, nunca se había visto "con este nivel de desarrollo", por lo que implica "al menos hasta ahora, un aspecto propio de esta especie".La especie descubierta fue bautizada Meraxes gigas en honor a los dragones ideados por el escritor George R.R. Martin en su serie de libros Canción de Hielo y Fuego, posteriormente adaptados para el formato televisivo en la popular serie Games of Thrones (Juegos de Tronos).El sur argentino, una cantera paleontológicaEl sur argentino es una de las más fértiles áreas de descubrimiento paleontológico del mundo, afirman los investigadores del CONICET argentino.El hallazgo realizado en la rocosa zona de Formación Huincul, a unos 20 kilómetros de Villa El Chocón —con una antigüedad de unos 95 a 90 millones de años— arroja luces sobre el escenario en la que "vivían los mayores dinosaurios herbívoros del mundo, terópodos medianos y grandes dinosaurios carnívoros, como el Meraxes".De hecho, la excavación de este último "tomó cuatro campañas anuales, de dos a cuatro semanas cada una"."No somos solamente una cantera o mina de fósiles. Llevamos 200 años de historia de paleontología argentina, con profesores y discípulos y varias generaciones de trabajo muy duro y de enorme aprendizaje. Sometidos, además, al sistema científico internacional, donde todo se chequea, se corrige, se evalúa", asevera.

paleontología, argentina, dinosaurios, game of thrones