https://mundo.sputniknews.com/20220707/venezolanos-intentan-desarrollar-su-vida-con-normalidad-pese-a-repunte-del-covid-19-1127890335.html

Venezolanos intentan desarrollar su vida con normalidad pese a repunte del COVID-19

Venezolanos intentan desarrollar su vida con normalidad pese a repunte del COVID-19

CARACAS (Sputnik) — Los venezolanos intentan continuar con sus actividades habituales, pese al repunte del COVID-19 que reportó el presidente Nicolás Maduro... 07.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-07T01:08+0000

2022-07-07T01:08+0000

2022-07-07T01:08+0000

américa latina

venezuela

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/10/1112236318_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a82142b976b359500b39ac0e64fd4d61.jpg

Aunque en Venezuela no se ha levantado la medida del uso del tapabocas en espacios abiertos, en las calles de la capital es habitual ver a los ciudadanos sin barbijos.Lo mismo ocurre en el transporte público o en el sistema subterráneo, donde pese al gran volumen de pasajeros, muchos no utilizan el tapabocas."Yo intento ponérmelo, pero algunas veces siento que me asfixia y me lo tengo que bajar y creo que así le pasa a todo el mundo. Además, creo que a casi todo el mundo ya le ha dado COVID-19", afirmó Rodolfo Méndez, albañil de 48 años.Maduro informó recientemente que en el país se están registrando más de 150 casos positivos por día, lo que refiere un incremento respecto a semanas anteriores.En Venezuela se han registrado desde 2020 un total de 527.241 casos, de los cuales 2.298 están activos, al tiempo que fallecieron 5.737 por la enfermedad.

https://mundo.sputniknews.com/20220702/el-gobierno-venezolano-activa-plan-de-vacunas-de-refuerzo-ante-repunte-de-casos-de-covid-19-1127665994.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, covid-19