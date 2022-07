https://mundo.sputniknews.com/20220707/rusia-denuncia-los-planes-de-eeuu-y-ucrania-sobre-el-estudio-del-virus-del-ebola-en-odesa-1127910868.html

Rusia denuncia los planes de EEUU y Ucrania sobre el estudio del virus del Ébola en Odesa

Rusia denuncia los planes de EEUU y Ucrania sobre el estudio del virus del Ébola en Odesa

MOSCÚ (Sputnik) — La operación militar rusa reveló los planes de EEUU y Ucrania de estudiar los patógenos más peligrosos –incluido el virus del Ébola– en un... 07.07.2022, Sputnik Mundo

"Durante la operación militar fueron hallados unos documentos sobre los planes de la empresa Metabiota [EEUU] y de un centro científico ucraniano de estudiar el Ébola en el territorio de Ucrania", dijo ante la prensa.Kirílov precisó que se trata del Instituto de Investigación Anti-Plaga 'Mechnikov', con sede en Odesa.Kirílov comentó, asimismo, que el elevado interés de Metabiota (contratista del Pentágono) por el ébola no es casual, la enfermedad se considera una de las más patógenas para el ser humano. Durante su brote en 2014 la contrajeron 28.000 personas y fallecieron más de 11.000. La tasa de letalidad alcanza el 40%.Kirílov declaró antes que en Ucrania fue creada una red de más de 30 laboratorios biológicos que funcionaban en interés del Pentágono, y que Rusia capturó en Ucrania documentos comprometedores sobre un programa de armas bacteriológicas que EEUU estaba ejecutando en ese país.Gasto en biología militar supera los $250 millonesAsimismo, Kirílov afiemó que el gasto de EEUU en actividades militares y biológicas en Ucrania supera los 250 millones de dólares.Según el general, en el marco de la operación militar en Ucrania, los militares rusos recibieron un informe sobre las actividades de la Agencia de Reducción de Amenaza de Defensa de Estados Unidos (DTRA) en Ucrania desde 2005 hasta 2016.También señaló que el anexo del documento contiene comentarios ambiguos sobre los patrocinadores y ejecutores del programa de reducción de la amenaza biológica en Ucrania, y subrayó que no tienen nada que ver con las cuestiones de bioseguridad.En particular, se menciona a la Fundación Soros, que "contribuyó al desarrollo de una sociedad abierta y democrática"."Esto confirma una vez más que las actividades oficiales del Pentágono en Ucrania son sólo una fachada para la investigación militar y biológica ilegal", enfatizó Kirílov.Aumento de garrapatas en Rusia y actividad de EEUU en UcraniaAdemás, el general sostuvo que las regiones rusas que hacen frontera con Ucrania experimentaron un aumento del número de garrapatas que podría estar relacionado con las actividades biológicas de EEUU en Ucrania en lo que respecta a la enfermedad de Lyme, conocida también como borreliosis.Kirílov reveló anteriormente que durante la operación militar especial rusa se tuvo acceso a un informe que implica a la Agencia de Disminución de la Amenaza Militar (DTRA), vinculada directamente con el Pentágono, en este tipo de actividades en Ucrania entre 2005 y 2016.Según el general, este trabajo coincidió con el aumento de casos entre la población ucraniana de la enfermedad de Lyme y también con el creciente número de garrapatas en las regiones rusas que colindan con Ucrania.El pasado 24 de febrero Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

