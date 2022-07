https://mundo.sputniknews.com/20220707/la-presidenta-del-poder-judicial-de-peru-rechaza-cambio-de-nombre-para-ministerio-de-la-mujer-1127890848.html

La presidenta del Poder Judicial de Perú rechaza cambio de nombre para Ministerio de la Mujer

"Me preocupa profundamente el dictamen aprobado por una comisión del Congreso de la República (...) De lograrse esta pretensión se generarán retrocesos en la política pública para combatir la violencia y la discriminación estructural que viven las mujeres, al invisibilizarlas como destinatarias de las acciones del Estado para alcanzar una igualdad real y no solo formal", indicó Barrios a través de Twitter.En la víspera, la Comisión de Descentralización del parlamento aprobó un dictamen en el que propone cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a "Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables".La comisión sostuvo que el cambio de nombre se realizaría con el propósito de "advertir sobre la falta de atención que sufren los demás miembros vulnerables de las familias, como son los menores de edad y las personas adultas mayores en estado de abandono".La titular del PJ indicó que un eventual cambio de nombre haría además que Perú retroceda en su incorporación a la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Asimismo, manifestó su confianza en que el pleno no aprobará la iniciativa pues eso sería legislar en contra de tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que Perú es parte.

