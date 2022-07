https://mundo.sputniknews.com/20220707/la-omc-pide-mesura-al-g20-para-que-las-sanciones-no-danen-la-economia-internacional-1127920680.html

La OMC pide mesura al G20 para que las sanciones no dañen la economía internacional

MOSCÚ (Sputnik) — La Organización Mundial de Comercio (OMC) insta a los Estados del Grupo de los Veinte a no introducir medidas restrictivas contra otros... 07.07.2022, Sputnik Mundo

En el informe se hace constar que los países del G20 impusieron contra la Federación de Rusia 43 sanciones en materia de comercio y 36 sanciones en el sector de servicios.Según evaluaciones preliminares de la OMC, las medidas de restricción de las exportaciones tomadas por los países del G20 en respuesta al conflicto en Ucrania se estiman en unos 52.200 millones de dólares.Indonesia acoge en 2022 la presidencia rotatoria del Grupo de los Veinte y será sede en noviembre, en Bali, de su cumbre.Varios Gobiernos occidentales intentaron convencer a Indonesia para que retirara la invitación a Rusia para participar en la cumbre del G20, pretextando la operación militar especial de Moscú en Ucrania, pero Jakarta se negó a hacerlo y a título de componenda invitó en calidad de huésped a Ucrania, que no forma parte del Grupo.Tras el comienzo de la operación militar especial rusa en Ucrania, lo países occidentales empezaron a imponer sanciones contra Rusia. Los líderes de la UE lograron coordinar el 30 de mayo el sexto paquete de sanciones antirrusas, que estipula entre otras cosas prohibir por etapas las importaciones del petróleo ruso. El embargo se extenderá solo a los suministros por mar y no afectará el crudo que llega por el oleoducto Druzhba.Europa no excluye la aprobación del séptimo paquete de sanciones, que podría embargar los suministros de gas ruso.

