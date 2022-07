https://mundo.sputniknews.com/20220707/la-matanza-estudiantil-de-texas-pudo-evitarse-pero-este-policia-no-actuo-1127892506.html

La matanza estudiantil de Texas pudo evitarse, pero este policía no actuó

La matanza estudiantil de Texas pudo evitarse, pero este policía no actuó

La peor masacre estudiantil de Estados Unidos en una década pudo haber sido detenida si las fuerzas policiales de esta comunidad hubieran actuado con mayor... 07.07.2022, Sputnik Mundo

Pese a haber visto al tirador entrar al colegio donde ocurrió la tragedia, un policía de Uvalde prefirió no dispararle porque su supervisor nunca le dio luz verde para hacerlo y porque temió que sus balas hicieran daño a la comunidad estudiantil. Así lo determinó un estudio del Centro de Formación de Respuesta Rápida de las Fuerzas de Seguridad Avanzadas, perteneciente a la Universidad Estatal de Texas. Según la investigación, el agente sí pidió permiso para disparar, pero su alto mando nunca escuchó su mensaje o respondió demasiado tarde. No es la primera vez que en Estados Unidos se acepta la deficiente labor de la policía de Uvalde durante el tiroteo ocurrido el 24 de mayo pasado, cuando un adolescente llamado Salvador Ramos abrió fuego en contra de los alumnos de la escuela primaria Robb, donde murieron 19 niños y dos maestras. En este nuevo estudio también se concluye que nunca existió un mando eficaz que comandara la operación policial. Además, ningún oficial revisó si la puerta del colegio estaba cerrada para que el tirador no pudiera entrar. Por sentido común, indica el reporte, los policías debieron haber actuado porque ellos sí estaban armados y contaban con chalecos antibalas, mientras que los niños estaban completamente desprotegidos. No sólo eso. También se demoró la llegada de los cuerpos de emergencia a la escuela, donde hubo decenas de heridos a causa de las balas del rifle semiautomático AR-15 activado por Salvador Ramos.El 22 de junio pasado, el jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, reconoció que fue "un fracaso despreciable" el operativo montado durante el tiroteo. El coronel McCraw también admitió que aquella tarde hubo suficientes policías como para detener, en unos tres minutos a Salvador Ramos. "[La respuesta de nuestros agentes] fue contraria a todo lo que hemos aprendido. Los agentes tenían armas; los niños no tenían ninguna. Los agentes tenían chalecos antibalas; los niños no tenían ninguno. Los agentes tenían entrenamiento; el sujeto no lo tenía", dijo Steve McCraw, el máximo encargado de la seguridad en el estado de Texas.

