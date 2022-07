https://mundo.sputniknews.com/20220707/la-jefa-del-senado-ruso-considera-inaceptable-hablar-de-una-guerra-nuclear-1127902527.html

La jefa del Senado ruso considera inaceptable hablar de una guerra nuclear

La jefa del Senado enfatizó que "cualquier persona sensata, más aún un político, un estadista entiende que una guerra nuclear (…) sería el fin de la civilización humana, el fin de nuestro planeta".Matvienko subrayó que las armas nucleares de Rusia son un elemento de disuasión, y que solo pueden ser utilizadas para defender al país.A mediados de junio, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov expresó la esperanza de que Washington y Occidente en general tengan suficiente sentido común para no permitir que la situación en Ucrania provoque un choque directo con el uso de armas nucleares.Por su parte, el portavoz adjunto de la Cancillería rusa, Alexéi Záitsev, aseguró en mayo pasado que Rusia no planea usar armas nucleares durante su operación militar en Ucrania, al agregar que el país está comprometido con el principio básico de que "no puede haber ganadores en una guerra nuclear y por lo tanto no debe librarse nunca"."Ningún intento de debilitar a Rusia tendrá éxito"Asimismo, la presidenta del Senado ruso enfatizó que ningún intento de debilitar a Rusia o de reducir su influencia internacional tendrá éxito.Aseguro que Moscú entiende la realidad en la que vive, y que sabe cómo garantizar su seguridad y su desarrollo sostenible.Matvienko también calificó el comportamiento de Estados Unidos hacia Rusia de "bandolerismo estatal", y de un intento por mantener su hegemonía en el mundo, por lo que, enfatizó, no se aceptan propuestas de negociación razonables.Según la jefa del Consejo de la Federación, el "bandolerismo estatal" también puede considerarse como la confianza de EEUU de poder interferir en los asuntos de cualquier Estado soberano, como fue el caso, señaló, en Yugoslavia, Siria, Afganistán, Irak y Libia.

