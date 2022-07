https://mundo.sputniknews.com/20220707/la-corrupcion-un-problema-de-decadas-en-el-estado-peruano-1127933451.html

La corrupción, un problema de décadas en el Estado peruano

Un informe de la Contraloría General traduce en millones de dólares de pérdidas las malas prácticas en el manejo de los fondos. En otro orden, continúan las repercusiones tras la renuncia del primer ministro británico Boris Johnson. Estas y más noticias en esta edición de ‘En órbita’.

Durante 2021, Perú perdió más de 24.000 millones de soles (unos 6.486 millones de dólares) por hechos de corrupción estatal, informó el titular de la Contraloría General, Nelson Shack.El funcionario detalló que de cada 100 soles en la economía nacional (unos 27 dólares), 13 soles (3,5 dólares) se perdieron a raíz de este problema.El contralor general señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la institución estatal con registro de las mayores pérdidas. En esta cartera, los hechos de corrupción superaron los 3.700 millones de soles (unos 1.000 millones de dólares).Shack precisó que la Contraloría identificó a más de 2.000 funcionarios públicos con algún tipo de falta administrativa ligada a irregularidades de gestión.El entrevistado asimismo se refirió al impacto político de estas cifras sobre el Gobierno del presidente Pedro Castillo, quien a finales de julio cumplirá un año de mandato.Godoy opinó que, ante la opinión pública, este Ejecutivo "ya tiene, más allá de estas cifras, una fuerte imagen en involucramiento en actos de corrupción".Sin embargo, el politólogo realizó una aclaración importante. "En términos de debate político no se considera que esto trascienda [en una investigación independiente], dado que la mayoría de los partidos con presencia en el Congreso han tenido o tienen a funcionarios involucrados en irregularidades".Según Godoy "algunos de estos funcionarios ocupan gobiernos regionales, por lo tanto serían criticados por estas cifras, al no pertenecer solo al Gobierno central sino que incluyen a las gestiones las provincias del Perú".Más allá de los datos revelados en este informe, el país sudamericano padece desde hace décadas la corrupción estatal, previo a la llegada de Pedro Castillo al poder, a finales de julio de 2021.Hasta el año 2020, Perú contabilizó seis presidentes incriminados en estos actos: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.Uno de ellos, Alan García, se suicidó el 17 de abril de 2019 cuando la policía de Lima se dirigía a su casa para arrestarlo por acusaciones de corrupción.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— las repercusiones locales e internacionales en Reino Unido, tras la renuncia de Boris Johnson como primer ministro y líder del partido Conservador.Y además, en Uruguay la central sindical PIT-CNT, acompañada por organizaciones sociales, realizó un paro general parcial contra las políticas del Gobierno de Luis Lacalle Pou.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

