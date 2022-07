https://mundo.sputniknews.com/20220707/dos-altos-cargos-britanicos-mas-presentan-renuncia-1127890982.html

Dos altos cargos británicos más presentan renuncia

MOSCÚ (Sputnik) — El secretario de Estado para Gales del Reino Unido, Simon Hart, informó de que había entregado su carta de dimisión al primer ministro Boris... 07.07.2022, Sputnik Mundo

En la carta publicada en su cuenta de Twitter, Hart indicó que "había confiado con desesperación en poder evitar escribir esta carta, pero, por desgracia, no parece haber otra opción que renunciar a mi cargo de secretario de Estado para Gales"."Nunca he sido muy partidario de que las dimisiones ministeriales sean el mejor medio para forzar el cambio. Los colegas han hecho todo lo posible, en privado y en público, para ayudarle [al primer ministro] a enderezar el rumbo, pero me entristece pensar que hemos pasado el punto en el que esto es posible", se lee en el texto.A su vez, la cadena Sky News comunicó, citando al vicejefe de Salud Argar, que "me temo que sea necesario un cambio para que nuestro partido siga cumpliendo nuestras ambiciones compartidas para nuestro país".En los últimos dos días, más de 40 altos cargos británicos decidieron abandonar sus puestos por haber perdido la confianza en Johnson y por estar en desacuerdo con sus métodos de gestión, entre ellos los titulares de Salud y de Finanzas, Sajid Javid y Rishi Sunak, respectivamente, el ministro de Estado para las Escuelas y el Aprendizaje, Robin Walker, y el ministro para la Infancia y la Familia, Will Quince.La crisis de confianza en Johnson se agravó tras otro escándalo con el Ejecutivo conservador, cuando la semana pasada trascendió que el diputado Christopher Pincher, partidario de Johnson, en estado de ebriedad, había acosado a dos visitantes de un club de Londres.Varios políticos afirmaron que Johnson nombró a Pincher para el cargo de coordinador adjunto de la facción parlamentaria conservadora, a pesar de conocer de incidentes semejantes en el pasado.El propio Johnson declaró que no va a dimitir porque cree que eso provocará meses de caos e inestabilidad y, más aún, destituyó al ministro de Cohesión Territorial, Michael Gove, quien previamente había pedido la renuncia del premier.

