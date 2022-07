https://mundo.sputniknews.com/20220707/alemania-aspira-a-aumentar-a-15-millones-el-numero-de-coches-electricos-para-2030-1127929792.html

Alemania aspira a aumentar a 15 millones el número de coches eléctricos para 2030

BERLÍN (Sputnik) — Alemania espera elevar a 15 millones la cantidad de autos eléctricos en el país para el año 2030, declaró el canciller alemán, Olaf Scholz. 07.07.2022, Sputnik Mundo

"Queremos 15 millones vehículos eléctricos en las carreteras alemanas para 2030", dijo Scholz en un discurso en la ceremonia de inauguración de la planta de acumuladores de Volkswagen en la ciudad de Salzgitter.La pandemia del coronavirus y la crisis ucraniana, continuó, pusieron de manifiesto "la dependencia de las cadenas de suministros globales" que "implica un gran riesgo" en algunos campos."Al fin y al cabo, no es una buena situación cuando un carguero atascado en el canal de Suez puede hacernos tropezar en el camino hacia la electromovilidad y la neutralidad climática", agregó el canciller.El 23 de marzo 2021, el supercarguero Ever Given, de 400 metros de eslora, perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen, que navegaba bajo la bandera de Panamá, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez, taponando una de las rutas comerciales más importantes del mundo por seis días.

