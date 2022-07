https://mundo.sputniknews.com/20220707/aduanas-de-rusia-el-bloqueo-del-transito-a-kaliningrado-es-un-juego-politico-1127886839.html

Aduanas de Rusia: el bloqueo del tránsito a Kaliningrado es un juego político

Aduanas de Rusia: el bloqueo del tránsito a Kaliningrado es un juego político

MOSCÚ (Sputnik) — La prohibición del tránsito de mercancías rusas a través de Lituania hacia la provincia de Kaliningrado son manipulaciones políticas de... 07.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-07T00:26+0000

2022-07-07T00:26+0000

2022-07-07T00:26+0000

internacional

rusia

kaliningrado

europa

lituania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108349/05/1083490586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69d5102614ffb726930aeb074e180af4.jpg

Indicó que se trata de un "engaño", o sea de "algún tipo de acciones concertadas que permitan referirse a un miembro individual de la Unión Europea [UE] en un momento conveniente y a las decisiones de la Comisión Europea en otro"."Parece que fue la propia Lituania la que impuso estas restricciones, que no estaban recogidas en los paquetes de sanciones de la UE, y la Comisión Europea dice que no es ella, que son los lituanos, que va a trabajar con ellos", agregó Davídov.Según el funcionario ruso, Occidente incumple con sus propias obligaciones, que dieron a Rusia cuando Moscú aceptó la adhesión de Lituania a la OTAN, cuando se comprometieron a garantizar el tránsito a Kaliningrado."Una situación similar ocurrió con la devolución de nuestros cuadros. Entonces, Finlandia impidió que nuestros cuadros fueran trasladados desde Italia y Japón, en aquel momento se interrumpió la comunicación aérea. Entonces se referían a la decisión de la Comisión Europea de prohibir la entrada en el país de productos de lujo de 300 euros o más. Pero, ¿cómo es posible? Estos son nuestros cuadros, no son mercancías, es una exposición, son tesoros de arte", denunció Davídov.Recordó también que solo después de unos días la CE dio luz verde para dejar pasar a los cuadros, confirmando que no estaban sujetos a sanciones."El hecho de que Lituania, según declara en público la Comisión Europea, no cumpla con sus instrucciones ya es, me parece, otro juego", resumió el representante de Aduanas de Rusia.

https://mundo.sputniknews.com/20220628/moscu-afirma-que-el-bloqueo-a-kaliningrado-desvela-las-divergencias-politicas-dentro-de-la-ue-1127436832.html

kaliningrado

lituania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, kaliningrado, europa, lituania