Rusia repele un intento de expulsarla de la Organización Mundial de Aduanas

Rusia repele un intento de expulsarla de la Organización Mundial de Aduanas

MOSCÚ (Sputnik) — El Consejo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que agrupa a 184 países, se reunió para sus 139/140 sesiones en Bruselas a finales de... 06.07.2022, Sputnik Mundo

Según cuenta en una entrevista con la agencia Sputnik el vicedirector primero del Servicio Federal de Aduanas de Rusia —FTS, por sus siglas rusas—, Ruslán Davídov, el objetivo de la UE y Kiev era que se aprobara "una resolución absolutamente ilegítima, que llamaba a suspender, limitar de alguna u otra manera la participación de Rusia y Bielorrusia en la OMA".El pretexto para ello fue la operación militar que Rusia lleva a cabo en territorio ucraniano desde febrero pasado, por la que Moscú ya fue condenada por numerosos países y algunas organizaciones internacionales, como la FIFA, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea de Radiofusión y la Organización Mundial de Turismo decidieron limitar la participación rusa. Pero esta vez la historia terminó de otra manera."Como resultado de nuestra participación en el Consejo entre los días 23 y 25 [de junio], se logró aprobar una resolución bastante sopesada que llama a todas las partes a no destruir la infraestructura aduanera [y es algo por lo que abogamos nosotros mismos]; insta a no impedir el movimiento de mercancías humanitarias y artículos esenciales", dice.Región estratégica para el comercio exteriorAmérica Latina es una región estratégica para las exportaciones e importaciones de Rusia, declaró Davídov."En los principios de este año el intercambio comercial seguía creciendo muy bien, en enero y febrero, y América Latina siempre ha sido una región estratégica para nuestros suministros y también para nuestras importaciones", sostuvo.Precisó que, desde el punto de vista de las importaciones, América Latina, y especialmente Brasil, es el mayor consumidor de los fertilizantes rusos que son usados para cultivar granos, verduras y otros productos agrícolas.Sin embargo, el funcionario del Servicio Federal de Aduanas ruso admitió que el comercio con América Latina se ha visto afectado considerablemente desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania en febrero pasado, porque los barcos que transportaban fertilizantes dejaron de venir a los puertos rusos debido a las sanciones occidentales.A consecuencia, los proveedores de fertilizantes rusos tienen que buscar rutas logísticas alternativas, lo que, al sumarse con el problema de los pagos, los controles aduaneros excesivos y la incertidumbre general, causa el aumento de los precios, lamentó Davídov.Necesidad de cooperación para impedir la hambrunaOtro punto de esta resolución es el llamamiento a restablecer y facilitar la cooperación entre los organismos aduaneros de los países miembros.Por la campaña militar rusa la Unión Europea, entre algunos otros países, impuso nuevas baterías de sanciones contra Rusia, que incluyen las restricciones para el transporte de mercancías.Si bien esas medidas restrictivas, tal y como asegura la Comisión Europea, no están dirigidas contra los productos alimentarios y de primera necesidad, los suministros de estas mercancías igual se ven afectados.Davídov pone un ejemplo.América Latina, recuerda, es "el mayor consumidor" de los fertilizantes rusos –usados por los agricultores, como brasileños, para cultivar granos– y que son "sustancias de gran volumen, la única manera en la que se puede transportarlos es por el mar, por barcos".El funcionario del FTS aclara que en muchas ocasiones, cuando los guardias de los servicios aduaneros de Europa ven que las mercancías van desde Rusia o, al revés, se dirigen hacia esa nación euroasiática, incluso si se trata de alimentos o fertilizantes, aplican controles excesivos y hasta bloquean el paso."Por eso nuestros proveedores de fertilizantes tienen que buscar otras rutas logísticas para suministrar este tipo de productos", resume, al mostrarse convencido de que tanto los exportadores rusos como sus socios en América Latina "van a encontrar las rutas alternativas y con el tiempo se va a restablecer el comercio".Al mismo tiempo, agrega, buscar nuevas rutas logísticas, abandonar las vías tradicionales y, en algunas ocasiones, cambiar del medio de transporte habitual, lleva al incremento del precio de los suministros.Por su parte, asevera, los aduaneros rusos ante esta situación intentan hacer todo lo posible para "paliar los inconvenientes para los recibidores y remitentes de los cargos"."Tratamos de tramitar todo mucho más rápido de lo habitual, (...) hoy en día casi más del 85% de los cargos [en los puestos de control rusos] se tramitan en menos de cuatro horas. Nos esforzamos por ayudar a nuestras empresas", destaca el vicedirector del FTS, al precisar que en cuanto a las importaciones de alimentos desde América Latina, éstas "normalmente son de bajo riesgo" y por esto se reciben con controles disminuidos.

