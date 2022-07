https://mundo.sputniknews.com/20220706/occidente-intenta-desplazar-a-rusia-del-mercado-global-de-armas-1127839091.html

Tras la realización de la cumbre de la OTAN realizada en Madrid y signada por las crecientes tensiones geoestratégicas con Rusia, el investigador Daniel... 06.07.2022, Sputnik Mundo

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró que el mar Báltico será un mar interior de la OTAN. Por su parte, el exministro de Asuntos Exteriores ruso Alexandr Grushkó, declaró anteriormente que después del ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, el mar Báltico puede llegar a ser un área de rivalidad militar. En este marco, "esta no es sólo una guerra europea, porque también incluye a EEUU", indicó el doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM (México) e investigador del CONICET (Argentina).Al respecto, "todo indica que la guerra va para largo y que los enfrentamientos con Rusia son a través de Ucrania, aunque otros analistas advierten la existencia de nuevos frentes de conflicto, debido a la entrada de nuevos países a la OTAN", expresó. No obstante ello, "hay que tener en cuenta que en la OTAN hay divergencias, por lo que no todos piensan de la misma manera", dijo Kersfeld.La OTAN muestra divergencias a nivel internoEn este sentido, mientras los países del frente oriental del bloque son los que se sienten más amenazados, "hay otros como Francia y Alemania que, por motivos comerciales, políticos y económicos, están dispuestos a plantear un mayor diálogo con Putin antes que recrudecer la guerra", explicó. Por su parte, Occidente intenta desplazar a Rusia de la provisión de armas, "lo cual es una estrategia más a largo plazo así como una consecuencia del conflicto en Ucrania", concluyó el investigador argentino.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con Carolina Heindenhein, con quien dialogamos sobre los propósitos de la organización Médicos Sin Fronteras.Los flujos migratorios en América Central entre los focos de atenciónEn el marco de las crisis globales que han estado signando al mundo en los últimos tiempos, "Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria internacional, que lo que hace es brindar atención sanitaria de emergencia a la población afectada hoy en día en distintas partes del mundo", indicó Heidenhein.En lo que respecta a la presencia en América Latina, "en la región estamos brindando atención médico-humanitaria en distintos contextos", sostuvo. Sobre ello se destaca las actividades en Colombia "atendiendo a las personas afectadas por la violencia que sigue existiendo el país", explicó. A su vez, Médicos Sin Fronteras está presente a lo largo del corredor migratorio de América Central, "desde la Selva de Darien en Panamá, pasando por los países de la región e incluyendo especialmente a México", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la importancia de la Economía Política Internacional para el análisis de la crisis del sistema internacional actual.Música ContemporáneaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el pianista y compositor uruguayo Agustín Texeira Borja, con quien dialogamos sobre su trayectoria compositiva así como de su participación en el concierto homenaje a la compositora recientemente fallecida Renée Pietrafesa, organizado por el Núcleo de Música Nueva de Uruguay el pasado 21 de junio en la Sala Zitarrosa.

