La UE lanza un puente aéreo para entregar ayuda humanitaria a Somalia

La UE lanza un puente aéreo para entregar ayuda humanitaria a Somalia

MOSCÚ (Sputnik) — La Unión Europea (UE) pasará a enviar material humanitario a las áreas somalíes de difícil acceso por transporte aéreo, informó la Comisión... 06.07.2022, Sputnik Mundo

Se espera que el primer vuelo transporte unas 6,5 ​​toneladas de nutrición terapéutica y suministros médicos al distrito de Elbarde, en el suroeste de Somalia, este 6 de julio.La UE asignó hasta 800.000 euros para esta operación, que apoyará la nación africana durante la estación seca, destaca la nota.Según el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, este año la sequía en el Cuerno de África se ve agravada por las consecuencias de la crisis ucraniana.Somalia dejó de existir como Estado único en 1991 con la caída de la dictadura de Siad Barre. La única autoridad legítima reconocida por la comunidad internacional es el Gobierno Federal, que controla la capital, Mogadiscio, y otras zonas. El resto de Somalia está bajo el control de entidades estatales no reconocidas o son territorios autónomos.En particular, en la parte norte del país se encuentra la república no reconocida de Somalilandia, y en la oriental, la región de Puntlandia, que proclamó su autonomía en 1998.

