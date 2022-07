https://mundo.sputniknews.com/20220706/haiti-en-caida-libre-a-un-ano-del-magnicidio-del-presidente-moise-1127874518.html

Haití en caída libre, a un año del magnicidio del presidente Moise

Haití en caída libre, a un año del magnicidio del presidente Moise

El país continúa sumergido en una crisis política recrudecida por la protesta social, la pobreza y la inseguridad. Por otra parte, en Panamá sindicatos y organizaciones sociales reforzarán sus medidas de protestas. Estas y más noticias en una nueva edición de ‘En órbita’.

2022-07-06T22:00+0000

2022-07-06T22:00+0000

2022-07-06T22:00+0000

en órbita

panamá

asesinato del presidente de haití

haití

haití, sumido en una crisis y en interminables protestas

jovenel moise

ariel henry

senado de haití

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1127879785_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_5a81e725932dda85140010d0d5604b32.jpg

Haití en caída libre, a un año del magnicidio del presidente Moise El país continúa sumergido en una crisis política recrudecida por la protesta social, la pobreza y la inseguridad. Por otra parte, en Panamá sindicatos y organizaciones sociales reforzarán sus medidas de protestas. Estas y más noticias en una nueva edición de ‘En órbita’.

El 7 de julio de 2021 el presidente haitiano Jovenel Moise fue asesinado en su residencia privada por un comando de mercenarios, sin mayor resistencia.Con este suceso, el considerado "país más pobre de América" agravó una crisis de varios años, disparada tras el histórico terremoto de 2010 en la capital Puerto Príncipe, con un saldo superior a las 300.000 muertes y devastadoras pérdidas de infraestructura.A un año del magnicidio del presidente Moise, la crisis política se recrudece mientras se incrementa la protesta social, la pobreza y el incremento de la inseguridad fruto del avance de las pandillas.El primer ministro Ariel Henry, hoy en funciones por mandato cumplido, no pudo encauzar la dirección de una nación muy golpeada.En tanto, el excanciller Claude Joseph (2020-2021) criticó al Gobierno local luego que Turquía rechazara extraditar —luego de liberar— al empresario Samir Handal, sospechoso de planificar el asesinato de Moise.Joseph agregó que la supuesta implicación de Handal en el asesinato está bien documentada en el informe judicial, al que definió como "un trabajo impecable".La investigación del asesinato del mandatario se encuentra casi paralizada, pese a que decenas de personas están detenidas sin imputación de cargos."Haití no se recupera del asesinato del presidente Moise. Cada tragedia parecería que es peor que la anterior. La población civil debería organizarse a nivel social para exigir sus derechos fundamentales y construir un nuevo pacto político", consideró el experto.El economista mexicano enfatizó en que la solución al drama en el país no solo puede solucionarse de forma interna. "Se necesitan alianzas a nivel continental para brindar ayuda a Haití, que la necesita", agregó.En relación con la realización de nuevas elecciones, Luján Almada opinó que "para este año no vislumbra tal realización, ante la falta de condiciones básicas necesarias para realizar la instancia. (...) Mientras los principales actores no se pongan de acuerdo para confirmar los comicios, esta crisis terrible continuará".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— sindicatos y organizaciones sociales de Panamá anunciaron que reforzarán las medidas de protestas por la falta de acción del Gobierno ante sus reclamos. Dialogamos con Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).Y además, en Ecuador crece la expectativa ante la primera mesa de diálogo entre el Gobierno y los movimientos indígenas, a realizarse el jueves 7 de julio.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

panamá

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

panamá, asesinato del presidente de haití, haití, haití, sumido en una crisis y en interminables protestas, jovenel moise, ariel henry, senado de haití, аудио