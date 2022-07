https://mundo.sputniknews.com/20220706/el-embajador-de-eeuu-en-argentina-apoya-el-dialogo-con-el-reino-unido-por-las-islas-malvinas-1127859324.html

El embajador de EEUU en Argentina apoya el diálogo con el Reino Unido por las Islas Malvinas

Durante su exposición en el Congreso en el 5 de julio, solicitada por el propio Stanley, el representante diplomático expresó su deseo de que se resolviera el diferendo que mantienen Argentina y Reino Unido por el archipiélago austral."Hablo en referencia mía, porque respecto a los Estados Unidos, no tengo la respuesta a todo", matizó.Durante la cumbre del G-7 que se celebró a finales de junio en Baviera, Alemania, el primer ministro británico, "Boris Johnson, "parecía no tener interés en continuar las negociaciones cuando habló con el Presidente Fernández", observó Stanley.El embajador aseguró que estaba "aprendiendo mucho sobre la cuestión", pero admitió que no se le ocurría ninguna solución al momento de "pensar en una forma de solucionar esto".Al respecto, el jefe diplomático afirmó que "odia la disputa de Malvinas" por "varias razones"."No podemos venderles armas a la Argentina que contengan partes británicas; además, el conflicto impide que haya más inversiones inglesas en la Argentina", reconoció. EconomíaEl embajador argentino también se refirió a la situación económica de Argentina y lamentó "las restricciones al acceso de capital y los problemas con las importaciones y las exportaciones".Stanley señaló que el mundo necesita alimentos y combustible, insumos que posee la nación sudaemericana, al igual que "una de las mayores reservas de energía (…), litio, maíz, trigo, soja, fertilizantes, el sol, el viento", enumeró.Si bien Argentina tiene "algunos problemas económicos, hay una ola enorme afuera", sostuvo.En otro tramo de su intervención, el embajador se refirió a la decisión de la Corte Suprea de su país de revocar el derecho al acceso al aborto.Sobre este asunto, Stanley admitió "algunos fallos del poder judicial".El pasado 28 de marzo, el embajador visitó el Senado para reunirse con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

