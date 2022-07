https://mundo.sputniknews.com/20220706/cuantos-idiomas-en-simultaneo-puede-aprender-un-nino-1127872583.html

¿Cuántos idiomas en simultáneo puede aprender un niño?

¿Cuántos idiomas en simultáneo puede aprender un niño?

La ciencia indica que la infancia es el mejor momento para aprender, pero hay algunos límites y señales a tener en cuenta, para no afectar a los más pequeños. Un experto en educación brinda consejos al respecto.

Ocurre en muchas familias querer enviar a los niños a clases de diversas disciplinas para mejorar la educación. El idioma es una de ellas y toma relevancia en un mundo globalizado donde es necesario saber comunicarse en diferentes lenguas.Uno de los errores más detectados por los docentes es la presión hacia los niños."Hacemos mal al tratar de imponer cosas que los niños aún no están mentalmente [listos] para aprender", indicó a Zona Violeta Jaime Ancajima, profesor de idiomas de la Universidad de Piura (Perú).El especialista se refirió al ser consultado sobre el número específico de cuántos idiomas se recomienda enseñar en simultáneo.En el caso de hogares donde los padres hablan un mismo idioma, también pueden ser dos o tres las opciones, a criterio del profesor."Se va desapareciendo esa facilidad [de aprender] a medida que vamos creciendo, no porque tengamos menos capacidad, sino porque ya tenemos muchas cosas en la cabeza y siempre estamos abstrayendo y cuestionamos. Cuando somos niños, no cuestionamos tanto y absorbemos", agregó el docente.Entre los elementos pedagógicos tomados en cuenta para obtener mayores resultados y lograr un aprendizaje efectivo del alumnado, Ancajima remarcó la importancia de exponer en vez de obligar a los pequeños a aprender.“Mientras el niño muestre disposición, ganas y atracción a un idioma, no hay ningún problema en exponerlo. Por eso los psicólogos dicen que en inicial no se debe obligar al niño sino exponerlo a los instrumentos, a los idiomas; y el alumno solito irá buscando lo que le atrae. Ahí el padre deberá aprovechar esa inclinación para motivarlo [a aprender]", indicó.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

