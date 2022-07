https://mundo.sputniknews.com/20220706/brasilia-primera-ciudad-de-brasil-en-desplegar-su-red-5g-1127863566.html

Brasilia, primera ciudad de Brasil en desplegar su red 5G

La capital federal de Brasil es desde el 5 de julio la primera ciudad del país en desplegar una red 5G a. La red de mayor velocidad, por la que también... 06.07.2022, Sputnik Mundo

Brasilia cuenta desde el 6 de julio con tecnología móvil de quinta generación en gran parte de la ciudad y se espera que a la brevedad el servicio también se incorpore a las ciudades de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre y Joao Pessoa.Aunque el 5G se encuentra en fase de prueba, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil, conocida como Anatel, aseguró que la nueva red será compatible con 67 teléfonos celulares, de distintas compañías, que corresponden únicamente a los modelos más nuevos, lanzados en los últimos 12 meses.Los móviles que fueron vendidos en el mercado con anterioridad no se encuentran aptos para esta tecnología y no hay posibilidad de alterar esa condición, debido a que depende exclusivamente del hardware del teléfono.Los habitantes de Brasilia que dispongan de los dispositivos adecuados ya podrán hacer uso de la red mediante planes con las operadoras Claro, TIM y Vivo, sin cargos adicionales.Las redes 5G no solo abre a los usuarios el mundo del 'internet de las cosas' permitiendo la conexión a internet de electrodomésticos y todo tipo de elementos del hogar, sino que aumenta hasta diez veces la velocidad con respecto a la cuarta generación en los dispositivos. Además reduce la latencia, es decir, demora temporal dentro de la red.Si bien se preveía que todas las capitales contarán con el nuevo servicio antes del 31 de julio, dificultades logísticas referentes a las importaciones obligaron a extender los plazos hasta septiembre.Para dejar operativo el servicio fue necesaria la instalación de una mayor cantidad de antenas por parte de los operadores —al menos una por cada 100.000 habitantes—, que debieron colocarse a menores distancias que las dispuestas para la tecnología 4G.De acuerdo a declaraciones del experto en educación y tecnología y director de la universidad de Ambra (EEUU), Alejandro Freitas al sitio G1, la llegada de este servicio permitirá inversiones financieras superiores a 30.000 millones de reales (5.494 millones de dólares) en infraestructura tecnológica, lo que generará nuevas oportunidades de empleo y la necesidad de una mayor formación en los trabajadores.Además, Freitas afirmó que este plan piloto es una apuesta por volver a la ciudad más inteligente, y sus beneficios podrían ser volcados a diversas esferas: en la telemedicina, la educación e incluso en el tránsito para prevenir accidentes —incorporando la señal en los automóviles para lograr ciertas advertencias—.

