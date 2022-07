https://mundo.sputniknews.com/20220705/rusia-asegura-que-no-planea-retirarse-de-la-asamblea-parlamentaria-de-la-osce-1127804051.html

Rusia asegura que no planea retirarse de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no planea salir de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), declaró el jefe...

Dzhabárov subrayó que esta es la diferencia con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), que ya existía cuando Rusia se convirtió en miembro del Consejo.A finales de junio, el jefe del comité de asuntos internacionales de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), Leonid Slutski, informó que Rusia, de momento, no saldrá de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, pero se reserva el derecho de hacerlo, si se emprenden intentos de desplazarla o suspender su participación en esta organización.Slutski hizo esa declaración poco después de que el Reino Unido negara visados a los miembros de la delegación rusa para participar en la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria que se desarrolla entre el 2 y el 6 de julio en la ciudad británica de Birmingham.Dzhabárov advirtió entonces que Moscú no reconocerá como legítimas las decisiones de esa sesión y, al mismo tiempo, señaló que Rusia no cree conveniente dejar de trabajar en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.

