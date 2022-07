https://mundo.sputniknews.com/20220705/la-mayoria-de-los-polacos-se-opone-a-la-transicion-del-pais-al-euro-1127794510.html

La mayoría de los polacos se opone a la transición del país al euro

VARSOVIA (Sputnik) — La mayoría de los ciudadanos de Polonia no respalda la transición del país a la moneda común europea, según una encuesta realizada por el... 05.07.2022, Sputnik Mundo

Según el estudio, un 65% de los ciudadanos se opone al euro.El sondeo se realizó el 21 y 22 de junio y abarcó a 1.011 personas.Polonia declaró en más de una ocasión que aún no está lista para sumarse a la moneda europea. En particular, las autoridades señalaron que la transición al euro estaba prevista en el acuerdo de adhesión del país a la Unión Europea, pero no se determinaron los plazos para cumplir con este requisito.

