Grupo ruso Sinara ofrece a Latinoamérica, desde autobuses eléctricos, hasta trenes de alta velocidad

Grupo ruso Sinara ofrece a Latinoamérica, desde autobuses eléctricos, hasta trenes de alta velocidad

La ciudad rusa de Ekaterimburgo se ha convertido en estas fechas en la principal muestra de las enormes capacidades tecnológicas del gigante euroasiático. Y es... 05.07.2022, Sputnik Mundo

Pese a los esfuerzos de Occidente de aislar a Rusia, el evento cuenta con más participantes que en años anteriores. Se trata de más de 500 compañías de alrededor de 30 países, unas naciones –principalmente de Asia y Oriente Medio– que ni se plantean romper sus lazos con Moscú, sino por el contrario, incrementarlos.Uno de los objetivos de la presente edición de Innoprom es encontrar socios que puedan cubrir aquellos huecos dejados en el mercado tecnológico ruso por la salida de empresas occidentales que no puedan ser cubiertos a corto plazo por los productores nacionales. Al mismo tiempo, Innoprom sirve tradicionalmente para que las compañías rusas puedan proyectarse hacia el exterior.En este contexto, algunas de las empresas rusas presentes en la feria tienen una gran experiencia de trabajo en mercados internacionales, como es el caso del grupo Sinara, gigante de producción de transporte y material rodante, conocido también en Latinoamérica por suministrar trenes y aportar a redes ferroviarias de una serie de naciones de la región, según constató a Sputnik Antón Zubíjin, jefe de una de las divisiones de Sinara."En particular, realizamos un gran proyecto en Cuba. Suministramos al país 65 locomotoras y capacitamos a más de 260 especialistas para el sector ferroviario cubano. Además, estamos ultimando la reconstrucción de una gran planta de locomotoras en la isla caribeña. En los últimos tres años, nuestras locomotoras en Cuba transportaron más de 10 millones de cargas, una cifra récord en los últimos 15 años. Nuestra cooperación con Latinoamérica no se limita a Cuba. Entre nuestros socios regionales se encuentran también Argentina y Colombia, entre otros países. Suministramos los equipos necesarios para la reparación y mantenimiento de las redes ferroviarias existentes, así como para la modernización de las líneas ya existentes. Por ejemplo, estamos negociando con las autoridades de Ecuador para la reconstrucción de su viejo ferrocarril para que pueda volver a entrar en funcionamiento, habiendo necesidad articulada por el Gobierno de este país", manifestó.

