El Ministro de Exteriores venezolano califica de muy productiva su reunión con Lavrov

"Ha sido una reunión muy productiva", afirmó a la prensa en un acto en Moscú con motivo de la celebración del 211 aniversario de la independencia de Venezuela, destacando que las conversaciones se llevaron a cabo en un "clima muy amistoso".Faría Tortosa dijo haber informado a Lavrov de "la situación en Venezuela, del mejoramiento de los resultados económicos, así como del mejoramiento de la situación política".Caracas, continuó, también espera resolver el asunto del diplomático venezolano Alex Saab, quien se encuentra detenido en Estados Unidos desde octubre de 2021, luego de pasar más de un año en una prisión en Cabo Verde, acusado de lavado de dinero por la justicia del país norteamericano.El jefe de la diplomacia venezolana también destacó "las excelentes relaciones" entre Caracas y Moscú, e informó haber acordado con Lavrov continuar la colaboración de las misiones de los dos países ante la ONU.En cuanto a una posible visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Rusia, destacó que hasta la fecha no hay información al respecto."Aún no se habla de esto, no hay información", afirmó Faría Tortosa.

