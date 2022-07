https://mundo.sputniknews.com/20220704/una-estudiante-cubana-sobre-su-formacion-en-rusia-supero-mis-expectativas-1127720298.html

Una estudiante cubana sobre su formación en Rusia: "Superó mis expectativas"

Una estudiante cubana sobre su formación en Rusia: "Superó mis expectativas"

¿Qué oportunidades hay para estudiar en Rusia? Una de ellas es la famosa Universidad Estatal de los Urales del Sur y no es de extrañar que los estudiantes... 04.07.2022, Sputnik Mundo

La universidad ofrece varios programas, como Relaciones Internacionales, Filología, Lingüística, Economía, Mecatrónica y Robótica, Ingeniería Eléctrica y muchos otros. Además, un estudiante puede elegir un programa de licenciatura o de máster impartido en inglés.La estudiante cubana, por su parte, está cursando un máster en Marketing Estratégico y de Innovación en la Facultad de Economía y Dirección. En general, la Universidad Estatal de los Urales del Sur ofrece a sus solicitantes todos los niveles de enseñanza y crea las condiciones más cómodas para que los estudiantes tengan éxito.Mailyn Teresa Gonzalez Quintín destacó que admira Rusia no solo por el alto nivel de educación sino por las peculiaridades culturales. "Participé en un proyecto conjunto entre Cuba y Rusia, por esa razón en 2017 realice un viaje de trabajo a este país. Desde ese momento me gustó su cultura, su comida y sus costumbres. Cuando tomé la decisión de estudiar fuera de Cuba, tuve en cuenta Rusia porque era un país que ya conocía y que tenía unos recuerdos muy bonitos", explicó a Sputnik su decisión de estudiar en la Universidad Estatal de los Urales del Sur que se encuentra en Cheliábinsk.En los últimos años, la universidad ha avanzado hacia un modelo de educación centrado en el estudiante. Su esencia es la posibilidad de construir una trayectoria educativa individual para cada alumno."Con la Universidad Estatal del Sur de los Urales es algo especial, ya que superó mis expectativas, me gusta mi programa y admiro mucho a mis profesores. Pero algo que es válido destacar es el compromiso de todo el personal de la universidad [profesores, personal de administración y asociaciones estudiantiles] hacia nosotros los estudiantes extranjeros, siempre están dispuestos a apoyarnos y solucionar cualquier situación", señaló Gonzalez Quintín agregando que recomienda a sus compatriotas aplicar a la universidad.Además de las normas educativas, la estudiante cubana destaca la celebración del Día de la Victoria."Me sorprende cada año la celebración por el Día de la Victoria, admiro el homenaje de las familias a todos los que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, la primera vez que vi ese homenaje fue muy impactante y me enseñó a querer mucho más al pueblo ruso", indicó.

