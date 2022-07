https://mundo.sputniknews.com/20220704/turquia-la-presion-de-determinados-circulos-de-armenia-impide-normalizar-relaciones-1127746049.html

Turquía: la presión de determinados círculos de Armenia impide normalizar relaciones

Armenia y Turquía no mantienen relaciones diplomáticas, la frontera entre ambos países está cerrada desde 1993 a iniciativa de la parte turca. Esta situación surgió, en particular, porque Ankara apoya a Azerbaiyán en el contencioso de Nagorno Karabaj y reacciona muy emocionalmente al reconocimiento internacional del genocidio armenio cometido en 1915 por el Imperio otomano.Cavusoglu afirmó que determinados círculos en la propia Armenia no quieren paz en la región, agregando que Ankara aboga por continuar el diálogo con Ereván y está preparada para ir promoviendo este proceso."La presión no le permite a Ereván dar pasos audaces hacia la normalización. Estamos preparados para sostener un diálogo constructivo. La región necesita una paz duradera", dijo el canciller citado por la agencia Anadolu.El jefe de la diplomacia turca recordó que Ankara apoya el proceso de normalización de relaciones entre Armenia y Azerbaiyán y en relación con eso destacó la importancia de implementar proyectos en materia de infraestructura. "Turquía sostiene consultas y coordina su actividad con Azerbaiyán en todas las etapas", subrayó.El 1 de julio durante la cuarta reunión de representantes especiales de Turquía y Armenia celebrada en Viena, las delegaciones de ambas acordaron abrir la frontera terrestre para el paso de los ciudadanos de terceros países.

