Rusia exhibe su músculo tecnológico en la mayor feria industrial del país

Según los organizadores, su presente edición es una de las más importantes desde que se inició esta actividad en 2010, convirtiéndose en la principal muestra de los avances tecnológicos del gigante euroasiático, además de servir como plataforma de exportación para las empresas rusas del sector industrial.Un sector que afronta unas sanciones occidentales sin precedentes, algo que, por otro lado, "abre nuevas oportunidades", señala la parte rusa. "El empresariado ruso no se va a aislar del resto del mundo, no obstante, está movilizando todos sus recursos para crear un modelo de desarrollo sostenible", se lee en el programa de la feria, donde se subraya que "el principal valor" de 'Innoprom' radica en "adaptarse a cualquier cambio en las tendencias globales, unir los esfuerzos del empresariado y el Gobierno para encontrar soluciones".Estas soluciones, además de potenciar la soberanía tecnológica, incluyen impulsar la cooperación con las naciones aliadas, entre ellas, las de Asia, África y América Latina, invitadas a cubrir los huecos dejados por sus competidores occidentales en el mercado ruso. De hecho, Kazajistán es el país socio en esta edición. Su nutrida delegación está encabezada por el premier de este país centroasiático, Aliján Smaílov, quien participó en la inauguración de 'Innoprom' junto con su par ruso, Mijaíl Mishustin. Según datos del Ministerio de Industria y Comercio de Rusia, el intercambio comercial entre ambos países creció un 30% en 2021, al tiempo que inversores rusos participan en proyectos en Kazajistán –uno de los miembros de la Unión Económica Euroasiática– por valor de 36.000 millones de dólares, cooperando en sectores tales como la ingeniería mecánica, la energía atómica, las industrias químicas, metalúrgica y minera, así como las tecnologías de información.Bielorrusia y Armenia son otros de los países de la Unión Económica Euroasiática que tienen sus exposiciones nacionales en 'Innoprom', donde están presentes alrededor de 30 países extranjeros, entre ellos China, Irán, Sudáfrica y Turquía. Además, se encuentran representantes de plantas metalúrgicas de Donbás.En la ceremonia de inauguración, Mijaíl Mishustin resaltó que la participación en 'Innoprom' de más de 500 compañías nacionales y extranjeras, así como de delegaciones de decenas de países, vuelve a confirmar que "Rusia no puede ser aislada", sino que "forma parte inalienable de la comunidad internacional". Al mismo tiempo, resaltó que la práctica de sanciones occidentales no deja al país otra opción que "construir la soberanía tecnológica", donde la nación euroasiática ya cuenta con una base sólida para prosperar en este camino. De hecho, ninguno de los sectores industriales de Rusia sufrió una catástrofe a consecuencia de las sanciones impuestas por EEUU y sus aliados, constató Mushustin, al subrayar que las medidas de presión están teniendo un efecto contrario, lo cual queda reflejado en que el volumen de la producción industrial creció un 3% en los primeros 5 meses del año en curso.Los organizadores subrayan que la ausencia de compañías de la Unión Europea –algo inédito para esta feria– se debe única y exclusivamente a las trampas tendidas por los burócratas de Bruselas a sus propios empresarios. "Estoy convencido de que, con el tiempo, los negocios europeos encontrarán la posibilidad de esquivar las decisiones políticas torpes y miopes de sus dirigentes", manifestó Eduard Róssel, exgobernador de la provincia de Sverdlovsk, cuya capital es Ekaterimburgo.En estas circunstancias, Rusia está incrementando la cooperación con los socios alternativos, tal y como se constata en un comunicado de la feria. "La presente situación geopolítica, las sanciones económicas, y la salida de empresas occidentales, así como las restricciones a las exportaciones e importaciones, es algo que abre oportunidades únicas para el desarrollo de negocios y proyectos conjuntos con Asia y Oriente Medio", indica el texto.

