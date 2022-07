https://mundo.sputniknews.com/20220704/que-hay-detras-de-la-nueva-tendencia-de-selfies-05-1127755591.html

¿Qué hay detrás de la nueva tendencia de selfies 0.5?

Imágenes "distorsionadas y alocadas", es la moda de la Generación Z en redes sociales que apela al uso del lente gran angular, para mostrar otra óptica de las personas.

En los últimos años hemos comprobado que muchas modas vuelven a ser tendencia. Hace varias décadas, era popular jugar frente a espejos que distorsionaban nuestra figura cuando nos parábamos frente a ellos.Ahora se repite la historia pero con nuestros celulares. La denominada "selfie 0.5" tiene un efecto similar y los jóvenes lo tomaron como tendencia para inundar las redes sociales.La incorporación de los lentes ultra gran angular en los teléfonos fueron los responsables. La finalidad original de esta herramienta es tomar fotos panorámicas, por lo tanto, lo que ocurre al utilizar este lente, es que lo más cercano se ve con mayores proporciones y lo de alrededor, se observa diminuto, distorsionando las dimensiones de los elementos fotografiados.Hablamos sobre el tema con el uruguayo Roberto Balaguer, psicólogo especializado en educación e investigador de temas vinculados a jóvenes y tecnología, quien nos cuenta cómo surge esta tendencia.Si bien siempre es difícil saber cómo surgió esta tendencia, según el diario The New York Times Julia Herzig, una joven de 22 años obsesionada con tomarse nuevos tipos de selfie, sería quien descubrió esta tendencia 0.5, denominada así porque se debe presionar el botón que indica este número para activar la cámara. Comenzó a publicar este tipo de imágenes y su viralización la volvió popular.Según Balaguer, no podemos quedarnos “solo con la cáscara” de este fenómeno, pues esto también habla de la forma de pensar de esta nueva generación denominada Generación Z.“Quizás haya un doble componente aquí. Por ejemplo, las primeras selfies eran con la lengua afuera, lo que mostraba una especie de lucha entre ‘muestro y no me importa como me muestro, pero me estoy mostrando’, al mismo tiempo”, y aquí se vuelve a repetir la historia, según el especialista.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

