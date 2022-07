https://mundo.sputniknews.com/20220704/londres-descarta-violar-la-convencion-de-montreux-para-suministrar-cereales-de-ucrania-1127762111.html

Londres descarta violar la Convención de Montreux para suministrar cereales de Ucrania

Londres descarta violar la Convención de Montreux para suministrar cereales de Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El Reino Unido no prevé violar la Convención de Montreux, que regula el tránsito de buques comerciales a través de los estrechos del Bósforo... 04.07.2022, Sputnik Mundo

"No, no estamos examinando eso. Hay soluciones alternativas que no requieren la presencia de buques de guerra británicos o de otro tipo en el mar Negro, aunque pueden exigir un enfoque más duro", dijo Johnson cuando se le preguntó sobre la posibilidad de violar la convención.El primer ministro destacó que Londres está estudiando la posibilidad de utilizar los ríos, en particular el Danubio, y los ferrocarriles, para exportar el grano en lotes más pequeños.La Convención de Montreux es un acuerdo internacional firmado en 1936, por el que el Reino Unido transfiere a Turquía la soberanía sobre los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, perdida tras la Primera Guerra Mundial.El acuerdo mantiene la libertad de paso para los buques mercantes a través de los referidos estrechos tanto en tiempos de paz como de guerra, pero las condiciones difieren para todos.Al mismo tiempo, el documento limita la estancia en el mar Negro a las naves de guerra de Estados sin salida a dicho mar durante un periodo de tres semanas. En caso de emergencia, Turquía tiene derecho a prohibir o restringir el paso de embarcaciones militares por el Bósforo y los Dardanelos.La ONU anunció en varias ocasiones que existe la amenaza de una crisis alimentaria por la escasez de cereales procedentes de Ucrania.Kiev y sus aliados acusan a Rusia de estar bloqueando con sus fuerzas navales las exportaciones de granos desde los puertos ucranianos.Moscú rechaza esas acusaciones, alegando que las exportaciones marítimas de cereales desde Ucrania se encuentran paralizadas debido a que las fuerzas de Kiev minaron los puertos del país.

