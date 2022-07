https://mundo.sputniknews.com/20220704/esta-escena-de-la-ultima-temporada-de-stranger-things-fue-improvisada-1127700007.html

Esta escena de la última temporada de 'Stranger Things' fue improvisada

Spoiler alert. Si no has visto el volumen dos de la serie, ¡no sigas leyendo!Y es que la escena en la que finalmente Hopper y Joyce se besan tras años tensiones acumuladas en realidad fue improvisada por los actores que le dan vida al papa de Eleven y a la mamá de los hermanos Byers.El beso, uno de los más esperados de la plataforma de streaming, en realidad no estaba en el guion. Fue una escena improvisada por David Harbour y Winona Ryder cuando grababan. La conversación y el romántico gesto entre ambos personajes se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de toda la serie.Los dos últimos capítulos, que conforman el volumen 2 y se estrenaron a nivel mundial este 1 de julio, están en camino a convertir a Stranger Things en uno de los programas más vistos del año. Inicialmente, Netflix hizo un pedido de ocho episodios. Sin embargo, los hermanos Duffer se dieran cuenta de que era imposible resumir en ocho episodios la trama.Sorpresivamente, la plataforma no solo permitió a los hermanos aumentar el tamaño de los episodios, sino que les dio un episodio adicional para preparar todo para la temporada final."Cuanto más escribíamos, más nos dimos cuenta de que necesitamos más tiempo para que estas revelaciones lleguen, para que estas historias funcionen. En la mitad sabíamos que necesitábamos pedirle a Netflix nueve episodios en lugar de ocho y cuando comenzamos a filmar nos dimos cuenta que serían episodios superlargos", señaló Matt.

