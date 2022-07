https://mundo.sputniknews.com/20220704/crece-la-tension-entre-amlo-y-la-iglesia-catolica-en-mexico-1127758904.html

Crece la tensión entre AMLO y la iglesia católica en México

Crece la tensión entre AMLO y la iglesia católica en México

Aunque siempre se ha considerado a sí mismo como un hombre evangélico y creyente de Cristo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tiene un nuevo... 04.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-04T20:30+0000

2022-07-04T20:30+0000

2022-07-04T20:47+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

iglesia católica

jalisco

chihuahua

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1127761441_0:0:891:501_1920x0_80_0_0_ea96b0218847a428983e77f0bf8ef7e6.jpg

Todo comenzó el pasado 20 de junio cuando dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en la Sierra Tarahumara, al norte de México. Los religiosos fueron masacrados por un integrante del crimen organizado local, que los mató a tiros luego de que ambos padres recibieran en su iglesia a un guía de turistas al que estaba persiguiendo previamente. Desde entonces, las tensiones entre el mandatario mexicano y la iglesia católica han ido en ascenso. López Obrador niega que su estrategia de seguridad sea errada. Confía en su lema de "abrazos, no balazos". Pero la iglesia es incrédula. Cree que el Gobierno, más allá de comportarse pacíficamente, ha caído en la inacción frente a la violencia. El presidente respondió con ataques. Monseñor Ramón Castro y Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, contestó los ataques desde la Presidencia. Aseguró que ningún religioso de su institución ha sido hipócrita e insistió en que el Gobierno ha perdido el control de varias zonas del país a causa de la violencia. La respuesta desde el Vaticano no tardó en llegar. El Papa Francisco —también jesuita, igual que los religiosos asesinados, Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80— lamentó la ola de barbarie por la que atraviesa el país latinoamericano. En medio de este conflicto, circuló también una denuncia realizada por el arzobispo de Guadalajara, el cardenal Francisco Robles, quien asegura que en Jalisco —estado ubicado al occidente de México— el crimen organizado cobra derecho de piso a la iglesia por los eventos que realiza. El religioso dijo que él mismo fue víctima de dos retenes del narcotráfico en los municipios de Totatiche y Villa Guerrero. Además, comentó que las parroquias deben pedir permiso a los criminales para organizar fiestas patronales, cuyas ganancias deben ser repartidas, al menos la mitad de ellas, entre la delincuencia organizada. López Obrador, sin embargo, puso en duda la versión del arzobispo de Guadalajara, e incluso consideró que podría tratarse de una mentira. "No sabía, no tengo reportes, hay que tener cuidado porque puede no ser cierto o puede no ser un asunto generalizado. Es la primera vez que lo escucho, hay que ver, no por el hecho de ser religiosos ya son infalibles, vamos a investigar", dijo el mandatario. El 3 de julio, otro sacerdote, Mateo Calvillo Paz, perteneciente a la Arquidiócesis de Morelia, denunció que fue golpeado por "un sicario" mientras circulaba en su vehículo. En una fotografía difundida en redes sociales, se aprecian las cicatrices, hematomas y otras lesiones provocadas por la agresión.

https://mundo.sputniknews.com/20220630/exhiben-que-alazraki-utilizo-comparaciones-hitlerianas-con-amlo-antes-que-el-presidente--video-1127593665.html

https://mundo.sputniknews.com/20220702/mexico-no-debe-ver-al-t-mec-con-eeuu-y-canada-como-la-solucion-a-sus-problemas-1127659213.html

méxico

jalisco

chihuahua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

méxico, andrés manuel lópez obrador, iglesia católica, jalisco, chihuahua, 💬 opinión y análisis